Concejales solicitan audiencia con el gobernador

Uno de los proyectos ingresados por parte del Ejecutivo al Concejo para tratar en la sesión extraordinaria de esta mañana fue sobre el otorgamiento de una vivienda al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Ya que, se trata de revalidar el Decreto N° 46.479. En el cuál, una vivienda quedaba a disposición de la Policía Comunitaria en calle Braille al 1095, Barrio Fátima pero el lugar comenzó a utilizarse siete meses antes de firmarse el contrato. Por una cuestión de formalidades, no debería haber sido así. Pero esto generó un debate sobre el accionar de Policía Comunitaria por parte de los concejales de los distintos signos políticos.

Asimismo, el Lisandro Mársico (PDP), sostuvo que: " Me parece bien que esto haya disparado la cuestión de la seguridad, en particular el accionar de la Policía Comunitaria. Comparto con los concejales en parte las críticas hacia esta policía. He tenido la oportunidad de hablar con los vecinos de Barrio Fátima y no se muestran conformes con esta fuerza". También se refIRIÓ a que se toma a esta fuerza como preventiva a diferencia de la de la URV. Pero habría que preguntarse si la Policía Comunitaria debe depender de la URV o fortalecerse la misma. Por último, el Edil acompañó la iniciativa de solicitar una audiencia con el Gobernador, y pidió no quedar en una mera declaración sino que haya una respuesta concreta.

Por su parte, Menossi manifestó que: " Lo hemos hecho en incansables oportunidades, todo tiene que ver con la corrupción, que está en todos lados. Creo que hay que ir al meollo de la cuestión. Creo que desde el Órgano que corresponde, el Ministerio de Seguridad es negligente o es parte de este sistema. Lo que se dice de manera discursiva termina siendo un relato porque en realidad da la sensación que es mejor echarle el problema a otro y no ir al trasfondo".

Por otro lado, Bonafede no se hizo esperar y apuntó que el Ministro de Seguridad de la Provincia Maximiliano Pullaro no es un interlocutor creíble, por eso cree indispensable una reunión con el Gobernador para esta temática.

Por último, el Presidente del Concejo también realizó un análisis al respecto: " La policía Comunitaria no sólo intervino para dar una respuesta de manera diferente a la gente en materia de seguridad sino también para compensar el poder que la otra policía estaba generando y romper el dominio territorial que estaba ejerciendo".

Además, Bonino mencionó otros actores sociales que tienen que ver con la seguridad en la ciudad: "Quizás uno, desde la oposición crítica al Ejecutivo en función de los resultados pero también uno empieza a incorporar que el trabajo se está haciendo. Por ahí hay enfocar nuevas políticas de cómo estamos encarando, también la Subsecretaría de la niñez y la justicia que tiene su lado flaco".

- Habilitación del 30% de cobro del total de la pavimentación de entre Colectora de la RN34 y Av 500 Millas Argentinas y entre José Piovano y a 100 mts de Av 500 Millas, a ejecutar en el PAER.

- Pavimentación de calles internas del PAER: Av Presidente Juan Domingo Perón, Presidente Arturo Frondizi, Gobernador Silvestre Begnis, Juan López Caula, Ageo Culzoni, Marcelo de Alvear, Sebastián Valvo.