Bella Thorne estremeció con sus palabras: "Fui abusada sexualmente desde el día en que puedo recordar"

Bella Thorne decidió acudir a sus redes sociales para contar la trágica situación que vivió "desde que recuerda" hasta los 14 años. Con una emotiva publicación en Instagram, la actriz confesó que fue víctima de abusos sexuales.

"Fui Abusada sexual y psicológicamente desde el día que puedo recordar hasta que cumplí 14... cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar. Toda la maldita noche. Esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice".

Pero sus palabras no fueron solo para contar su traumática experiencia, sino para ayudar a otras víctimas.

"Algunas de nosotras no tenemos la suerte de salir vivas. Por favor, pongamos de pie por cada alma maltratada. #TimesUp".

En Twitter, la actriz de Shake It Up escribió: "Nunca supe lo que era correcto mientras crecía... No sabía que la persona que se metía furtivamente en mi habitación por la noche era una mala persona".

Esta no es la primera vez que Thorne, de 20 años, menciona el abuso que sufrió, pero antes no había entrado en detalles. Solo había aclarado que Disney no tenía nada que ver con lo que le había pasado.