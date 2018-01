La emocionante historia detrás de la publicidad sobre Piraña

Los protagonistas del aviso son ex jugadores del club que abandonó el fútbol de Ascenso en el 80 y busca renacer.

"Oooh, soy Piraña", reza el pegadizo cantito que acompaña la publicidad de una compañía de telefonía celular, donde una familia decide utilizar el plan de megas libres para reunir a viejos jugadores de Piraña -club emblema de Primera D que por estos tiempos busca su reinserción tras décadas de abandono- y sorprender al padre ofreciéndole el reencuentro con sus antiguos ídolos.

Los futbolistas -con más pelo, menos kilos y rostros juveniles- que aparecen en la vieja foto blanco y negro en el comercial y que son localizados en el presente son los verdaderos protagonistas de aquel equipo: Oscar Bianco, Víctor Impagliazzo, Antonio Cano Toledo y Néstor Minicci, entre otros.

Ellos volvieron atrás el calendario y se calzaron nuevamente la camiseta de Piraña para pisar nuevamente la cancha ubicada en Elía y Famatina, en el porteñísimo barrio de Parque Patricios.

Oscar Bianco, uno de los futbolistas del aviso e integrante del Piraña campeón de Primera D 1980, es el actual presidente del club. "Este reencuentro fue terrible, muy emotivo. Como tengo contacto con los muchachos, los fui ubicando y conectándolos con la gente de Telecom. Cuando vimos plasmado el aviso nos emocionamos más", le cuenta a Clarín. "Nunca imaginamos que tendría tanta repercusión. Nos llamaron de todos lados, hasta de España", agrega.

"La idea fue exclusivamente de Telecom Personal y su agencia de publicidad. Nos propusieron y nosotros aceptamos. Esto es un empujón más para nosotros, que hace cuatro años volvimos a dar vida a Piraña", explica Bianco.

J. Walter Thompson fue la agencia que ejecutó este exitoso comercial, con Mathias Harbek como director de arte; Yago Fandiño como redactor, Andrés Bouquet y Judit Ducruet como ejecutivos de cuentas, y La Doble A como productora.

Ernesto Rostanzo, vicepresidente de Piraña, por una cuestión de edad no llegó a ver a Piraña en el fútbol de Ascenso de AFA -se desafilió en 1980- pero es uno de los vecinos subidos a la movida para el renacimiento de la institución. "El primer contacto -le dice a Clarín- lo hicieron conmigo, me contactaron por correo electrónico y quedé muy sorprendido. La repercusión fue importantísima, se acercó mucha gente que no sabía que el club estaba otra vez en funcionamiento".

Relata Rostanzo además: "El día que se filmó el comercial el barrio estuvo convulsionado. Se iba a filmar un lunes feriado, pero como el día anterior llovió mucho se pasó para el martes, laborable. A pesar de eso se juntaron muchos socios, que ya sabían, y vecinos, sorprendidos por el movimiento inusual. Se cortó la calle, el equipo de filmación era de más de cien personas, estaban los camiones, las cámaras...".

El equipo de Piraña campeón de Primera D 1978, su único título. (foto: pieldeascenso.blogspot.com.ar)

Mientras sueña con recuperar su identidad y los pibes, juveniles y chicas ya compiten, Piraña, aquel histórico y querible club de la D que formó a Héctor Chirola Yazalde, sacude la emoción de los futboleros con este comercial.

Fuente: Clarin