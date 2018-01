Desde hoy, más de 1,3 millón de jubilados cobran la mínima con aumento

Como anticipó Clarín el lunes, desde hoy más de 1,3 millón de jubilados tendrán un aumento en sus haberes por la aplicación del 82% móvil. El beneficio, contenido dentro de la cuestionada reforma previsional, abarca a las personas que se hayan jubilado con 30 años de aportes e implicará un aumento máximo de 7,5%.

La jubilación mínima estaba hasta este miércoles en 7.247 pesos, pero al aplicar el 82% respecto al Salario Mínimo Vital y Móvil, que subió en enero a 9.000 pesos, el haber más bajo para los que se jubilaron con los 30 años de aportes pasa a 7.790 pesos, es decir un 7,5% más (543 pesos de aumento de bolsillo)

Habrá miles de jubilados para los que la suba será menor: son aquellos que se jubilaron sin moratoria, y hasta hoy cobraban por encima de la mínima pero debajo de los 7.790 pesos del nuevo piso.

Según el calendario de la ANSeS, hoy cobran los jubilados cuyos DNI terminan en 0. Luego se van sumando nuevos grupos, hasta el martes 23, cuando es el turno de los que tienen el DNI terminado en 9.

Este es el cronograma:

DNI / Día de Cobro

- Terminado en 0: miércoles 10

- Terminado en 1: jueves 11

- Terminado en 2: viernes 12

- Terminado en 3: lunes 15

- Terminado en 4: martes 16

- Terminado en 5: miércoles 17

- Terminado en 6: jueves 18

- Terminado en 7: viernes 19

- Terminado en 8: lunes 22

- Terminado en 9: martes 23

Como ya contó este diario, la aplicación del 82% para los que se jubilaron con 30 años de aportes es el principal beneficio de una reforma previsional que, por el cambio en la fórmula de la movilidad, la que se aplica para calcular los aumentos, implicará que millones de personas ganen menos este año en comparación a lo que iban a ganar si se aplicaba la fórmula anterior. El "ahorro" para el Estado no bajaría de los 50.000 millones de pesos.

El principal desfasaje se da en marzo: con la ley que se aprobó durante el kirchnerismo, la suba iba a estar por encima de los 14 puntos. Con la nueva norma, no llegará a los 6. La norma anterior era perjudicial en los años en que la economía caía, pero como ahora está en alza, los jubilados se verían más beneficiados. El argumento del oficialismo es que si no se cambiaba la fórmula de movilidad, que ahora acompañará la inflación con un plus, el sistema iba al colapso.

Para paliar esta diferencia de marzo, el Gobierno anunció un "bono compensador" para los que ganen menos de 9.500 pesos de jubilación. En el caso de los que tengan 30 años de aporte, el extra de marzo será de 750 pesos. Este permitirá que entre el bono y la suba por el 82% móvil, este más de 1,3 millón de jubilados no pierda un centavo respecto a la ley anterior.

Tampoco perderán plata los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que también se rigen por la movilidad de la reforma previsional, y recibirán un bono de 400 pesos.

El resto de los jubilados (los de la mínima que se jubilaron con moratoria y en particular los que ganen más de 9.500 pesos) verá reducido claramente su poder de compra.

Fuente: Clarín