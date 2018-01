Héctor Timerman pedirá al gobierno de Estados Unidos que le permita ingresar al país

Luego de que Estados Unidos le negara el ingreso al país, el ex canciller Héctor Timerman formulará dos solicitudes, una por la vía diplomática y otra de carácter judicial

Por un lado exigirá al Departamento de Estado que revise la decisión y autorice su entrada; por el otro, su defensa pedirá la excarcelación ante el juez Claudio Bonadio y la Cámara Federal.

Timerman se encuentra actualmente procesado y con prisión preventiva en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán. A raíz de su delicado estado de salud, el juez federal Sergio Torres -que subroga a Claudio Bonadio- lo había autorizado a salir del país para recibir tratamiento en Estados Unidos.

El ex funcionario, que tiene prisión domiciliaria, llegó ayer por la tarde a Ezeiza para abordar el vuelo 954 de American Airlines que tenía previsto despegar a las 22.40 con destino a Nueva York. Allí tenía intenciones de viajar el ex funcionaria Según pudo saber Infobae, cuando se presentó ante el mostrador de la compañía aérea para hacer el check in, le notificaron que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se habían comunicado para informar que su visa había sido revocada.

Voceros del kirchnerismo atribuyeron la responsabilidad de lo ocurrido al juez Claudio Bonadio y a la Cámara Federal por el procesamiento con prisión preventiva que le dictaron en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán. "En virtud de esta prisión es que Estados Unidos le niega el ingreso", resaltaron.

Además, adelantaron que este miércoles Graciana Peñafort, que patrocina al ex canciller, presentará recursos ante Bonadio y la Cámara para pedir la excarcelación de Timerman. "Es una cuestión de vida o muerte", consideraron en un breve texto que difundieron, al considerar el estado de salud del ex funcionario.

El 7 de diciembre de 2017, Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner y pidió su desafuero al Senado de la Nación. También ordenó las detenciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el piquetero Luis D'Elía, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y Timerman.

El fallo de Bonadio fue confirmado por la Cámara Federal. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah también pidieron la detención de Cristina Kirchner. Los jueces avalaron la decisión de Bonadio en cuanto al delito de encubrimiento agravado y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado el juez. Es decir que mantuvieron el pedido de desafuero ante el Senado para la detención de la ex presidente y las prisiones para Timerman, Zannini, D´Elía, Esteche y Youssef Kahlil.

Fuente: Infobae