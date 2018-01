Gime Accardi sorprendió con una revelación: “Hace dos años que no hacemos el amor”

La actriz brindó una entrevista junto a Nico Vázquez y confesó que no tienen relaciones sexuales cuando trabajan juntos.

“El otro lado de la cama”, ya lleva dos años en la cartelera porteña y sus protagonistas, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, contaron sus sensaciones ante una nueva presentación a sala llena.

En una entrevista con Primicias Ya, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi hablaron de la nueva función de la obra dirigida por Manuel González Gil en el Metropolitan Sura.

“Fue muy emocionante, fue algo increíble lo que pasó con el público y con el debut de Diego Dara que para nosotros era un nerviosismo, después de 500 funciones recibir a un actor nuevo era un desafío. Estamos felices”, dijo Nico Vázquez a PrimiciasYa.com.

Gimena, por su parte, agregó: “Siempre tenes los mismos nervios, el miedo a olvidarte la letra como si nunca lo hubieras hecho. Y cuando escuchás las primeras risas ahí te das cuenta de que siga funcionando y que todo está perfecto. Y es ahí cuando empezás a disfrutar”.

La pareja habló de su deseo de ser papás: “Es nuestro deseo ser padres pero no es algo que estamos buscando para ahora. Será cuando tenga que ser”, manifestó el actor, a lo que su mujer agregó con humor: “Cuando estamos trabajando no tenemos relaciones sexuales, hace dos años que no hacemos el amor (risas)”.