De Ivana Nadal a Sol Pérez: las famosas tal como son sobre la arena

En la playa se pueden encontrar mar, sol, arena y... famosos. Con poses de divas, o arrojados a la naturalidad de descansar, cada figurita disfruta del verano. Y hay quienes que se muestran sus curvas con mucha onda.

Ivana Nadal está en Mar del Plata y no perdió tiempo para descansar en una reposera y sumar un tono a su bronceado. Con una bikini animal print y gafas recibió piropos, como de costumbre.

La morocha descansó al sol.

En las arenas de Punta del Este, Nicole Neumann no sólo descansó y jugó con sus hijas, sino que también aprovechó para hacer deportes acuáticos, como tanto le gusta.

La rubia y su gusto por los deportes acuáticos.

Del otro lado del país, en Chile está María Eugenia Suárez. La China disfruta de los últimos meses de su embarazo con la compañía de su perro y junto a la familia de Benjamín Vicuña.

La China Suárez, de panza al sol.

Amor esteño a puro mate.

Entre algunas de las primeras postales del verano esteño no falta la imagen de las vacaciones de Marcelo Tinelli. El conductor, como todos los años, viajó a Uruguay para descansar en la playa junto a su familia. Se lo pudo ver tomando mate junto a Guillermina Valdes en la comodidad de sus camastros blancos sobre la arena.

Por allí también pasaron Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey antes de convertirse en padres. La actriz y el gobernador de Salta disfrutan de unas vacaciones en Uruguay a puro mimo en la playa.

La pareja se prepara para la llegada de su primera hija.

Otra diosa en la reposera es Barby Silenzi. Eligió Mar del Plata para descansar y prepararse para la temporada de carnavales, donde participará liderando una comparsa.

Silenzi danzará en los carnavales.

También en Mar del Plata, Fede Bal y Laurita Fernández se fotografiaron enamorados y muy hot.



Magui Bravi, por su parte, se cuidó del sol utilizando un sombrero y lentes, y Floppy Tesouro se mantuvo bajo la sombrilla para cuidar del sol a su pequeña hija.

Magui Bravi se cuida del sol.

Floppy y Moorea, su hija.

Gimena Accardi quiso levantarse de la arena y su novio la capturó en una pose reveladora. Pese a que le pidió que no la comparta en las redes sociales, el orgullo por haber conquistado a semejante belleza pudo más. Nicolás Vázquez hizo una Stories en Instragram y dejó expuesta la parte trasera de Gimena.

Nico Vázquez subió la imagen sin permiso.

Sol Pérez también subió una imagen en el agua pero no quedó clara la ubicación donde tomó la foto. De todas formas, esa falta de información no angustió a sus fans, que no tardaron en darle like.

Sol Pérez en el agua.

La pose de la chica del clima.

Casanova y su descuido.

Con menos suerte, Agustina Casanova quedó expuesta por culpa de su bikini. La conductora publicó la imagen en la red y fueron sus seguidores quienes le avisaron lo que se veía más de lo que quería mostrar¿?. Además de elogiar su privilegiada figura, le comentaron que se le veía un pezón. Pero se ve que no los leyó o no le molesta debido a que la foto no fue eliminada de su cuenta.