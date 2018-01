Reculó Macri con la reforma laboral

El oficialismo aplazó el debate que pensaba dar el Congreso en las sesiones extraordinarias. Consideran que no hay consenso entre los sindicatos y buscan evitar jornadas de protesta como las de diciembre. Agencia de Noticias del Interior

Después de un diciembre complicado, el Gobierno nacional decidió dar un paso al costado con el debate de la reforma laboral en febrero y dejar ese tema recién para marzo.

Desde la Casa Rosada expresaron que “no hay ánimos” para forzar la aprobación de la propuesta legislativa, según informó La Nación.

En el marco de la reforma previsional también se desgastó la relación con algunos bloques parlamentarios que eran más cercanos a las necesidades del Gobierno. De esta manera la única forma de “salvar” la reforma laboral es si la CGT, que participó en la redacción final del proyecto, acompaña y defiende la propuesta impulsada desde el oficialismo.

Sin apoyo de la CGT

El dirigente cegetista Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la central obrera, aseguró hoy que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo se trata de "un proyecto del Gobierno", con lo cual -afirmó- "si el Gobierno quiere traccionarlo, que lo traccione el Gobierno".

"Esto fue lo que se discutió pero no es un proyecto nuestro. Algunas cosas se han modificado, otras se han sacado totalmente, pero esto no es un proyecto nuestro, ni un planteo del movimiento obrero, sino un proyecto exclusivo del Poder Ejecutivo", aseveró este mediodía Daer en declaraciones formuladas a radio El Mundo.

Allí, el dirigente del gremio de la Sanidad y triunviro de la CGT precisó que la iniciativa oficial comprende "cuatro temas" de los cuales "tres venían siendo conversados y consensuados, y un cuarto tema que son las doce o trece reformulaciones que tienen que ver con la Ley de Contrato de Trabajo".

"Esto fue lo que se discutió pero no es un proyecto nuestro", insistió en remarcar Daer, quien sostuvo que "si el Parlamento le quiere dar tratamiento, se lo dará, y, si no quiere, no se lo dará".

Sobre la reforma previsional

En este marco, afirmó que "todo el escándalo que se armó con la reforma laboral fue para que pase por un tubo la reforma previsional" y sostuvo que a la CGT hubiese querido "sentarse y discutir" la cuestión previsional porque -postuló- "si había que encontrar soluciones al déficit, las podríamos haber encontrado por otro lado y no sacarle el dinero a los jubilados".

"Se metió todo dentro de una cacerola y se hablaba de lo que no se tenía que hablar. Fue un gran error que cometieron algunos compañeros meter todo en una bolsa, cuando la generalidad permitió que la discusión se fuera para otro lado", aseveró el dirigente cegetista en la entrevista que concedió esta mañana.

El proyecto original

Allí indicó que, fruto de las conversaciones que la CGT mantuvo con el gobierno, el Ejecutivo "dejó de lado o sacó de lo que era el proyecto original" de reforma laboral "los temas más complicados", y sostuvo que "ahora todo esto se tornó una cuestión política más que nada".

De hecho, indicó que "el nuevo debate que tiene el movimiento obrero" pasa por "cuáles son las alianzas parlamentarias que van a subsistir y que va a tener la CGT" porque -argumentó- "la experiencia de la reforma previsional fue una experiencia muy mala para el movimiento obrero y para el país", dado que se conformó "una alianza distinta a la que uno hubiera querido generar".

"Esto es un proyecto del Gobierno; si el Gobierno lo quiere traccionar, que lo traccione el Gobierno", postuló Daer en la entrevista.

El proyecto de reforma laboral fue enviado, como parte del paquete de reformas impulsado tras el acuerdo del presidente Mauricio Macri con los gobernadores, en diciembre pasado al Senado, donde el inicio del debate quedó postergado para las extraordinarias que serían convocadas para febrero.

En tanto, el proyecto de reforma previsional quedó convertido en ley el 18 de diciembre pasado y derivó en la convocatoria de un paro general por parte de la CGT.

Fuente: La Voz del Interior