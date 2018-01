La carta de Calu Rivero para explicar por qué no denuncia a Juan Darthés en la Justicia

o que durante cinco años fue un rumor, Calu Rivero logró ponerlo en palabras, y hablar abiertamente de una situación de acoso que ella dice haber vivido de parte de Juan Darthés. El galán, por su parte, desmiente sus dichos y la demandó en la Justicia.

Y es justamente la cuestión legal la que suele generar cuestionamientos hacia la actriz, ya que su denuncia fue solamente mediática. En ese sentido, Calu explicó por que no va a la Justicia.

“¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescripta. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible“, escribió en un carta que compartió en las redes.

“Pero lo que no está prescripto es el dolor. Por mí, por todas, no nos callemos, ayudémonos, saquemos de la oscuridad las experiencias, para que el mensaje sea claro, porque sólo así no quedarán dudas que #NoesNo“.