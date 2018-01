Colectivo urbano circulando sin puerta

Ayer, domingo 7 de enero a las 16 horas un minibus de la línea 3, exactamente el nº 17, circulaba por la ciudad en su recorrido ordinario, sin puerta trasera.

No es la primera vez que el micro traslada pasajeros en este estado precario y riesgoso. Los niños y los ancianos podrían caerse del mismo al tratar de acercarse al timbre para descender por la puerta de atrás.

Además de faltarle la puerta, como se puede observar en las imágenes cada asiento se encontraba sin funda.

Recordemos que, los concejales aprobaron el aumento de la Ordenanza de Tributaria 2018 de un 15%, generando como consecuencia un tarifazo en el boleto de transporte desde el 1º de enero, como así también en la Tasa y la ZEC. Si bien los ediles del Justicialismo propusieron que se aumente aún más, es decir un 20 %, no lo lograron porque la oposición reaccionó (excepto Visintini que votaba con el oficialismo en contra de su bloque)

El valor del colectivo pasó de $5 a $10 el boleto general y de $3 a $6 para jubilados por viaje. Es cierto que no se aumentaba desde 2014 pero también es cierto que no podían incrementar el boleto teniendo micros en este estado. Hoy, esto ya no importó, ya pasaron las elecciones y por más que el servicio sea PRECARIO, se aumentó su costo al doble.

¿Los funcionarios a cargo de esta área son incompetentes para mantener el sistema estatal de transporte en condiciones óptimas?