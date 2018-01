Un diputado del PRO recomienda alquilar el jardín, la parrilla y la bicicleta para ganar dinero extra en verano

Podría ser una broma o quizás un sketch humorístico de Peter Capusotto, pero fue hecho en serio. A Andy Freire, legislador porteño y ex ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad, le bastaron 30 segundos para convertirse en tendencia en las redes sociales y recibir un aluvión de críticas y mensajes sarcásticos: y es que un insólito video que publicó en Instagram ofrece "una serie de consejos prácticos y ágiles para emprender y potenciar tu proyecto" y propone, entre otras cosas, "alquilar el quincho, la parrilla, el asado y el sillón" para ganar algo de dinero extra durante el verano.

El video comienza con una pregunta: "¿Cómo poder convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar?". Freire se responde: "Paso a listarte, primero el jardín. ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usás. Todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacerlo plata".







Guiado por su propia máxima -"En el camino emprendedor, el único fracaso es no haberlo intentado", sostiene en su web-, Freire no tuvo temor al ridículo y dio a conocer sus consejos, convirtiéndose rápidamente en una especie de hazmerreír virtual. El final del video es puro optimismo: "¿Qué estás esperando? Si no lo hacés es por que no querés", se entusiasma el legislador, quien todavía no hizo ningún descargo.

Una vez publicado, hubo críticas de todo tipo y tenor: desde quienes muy seriamente le retrucaron, por ejemplo, lo difícil que es emprender en la Ciudad (y el país) por la siempre dura cruza de impuestos y burocracia, recordándole que para poder implementar sus sugerencias es necesario contratar seguros e inscribirse en el Fisco, hasta quienes en tono burlesco recordaron algún pasaje clásico de Los Simpson con consejos para ahorrar dinero.



"¿No pagan impuesto? ¿No facturan? No entiendo."¿Emprendemos sin un emprendimiento dentro de un marco legal? ¿Y los que pagan impuesto alquilando bicicletas o lugares para eventos?", preguntó uno. "Para alquilar jardín, quincho o habitación se requiere mínimamente habilitación, seguro contra terceros por robo o accidentes, seguridad y factura. Si no, te arriesgás a comerte un juicio por cualquier cosa que pase", advirtió otro.

También estuvieron los que se preguntaron qué significa alquilar un asado. "¿Se mastica y se devuelve?", consultó una persona, quien luego ironizó: "¿Puedo pedir un órgano como garantía". "Ameo, el gobierno que integrás prohibió Uber", le recordó otro usuario.

Una de las bromas más festejadas en torno al video fue la que tuvo por autor al economista José Luis Espert, quien se tomó el trabajo de hacer un divertido video cargado de ironías tales como "Si te tomás un vino, alquilás el corcho para quien quiera ir a pescar".

Un usuario autoproclamado "liberla y cambiemita" sostuvo: "A Andy Freyre lo putean todos. Peronistas, cambiemitas, kirchneristas, troskistas, liberales, anarquistas, estatistas, comunistas minarquistas… Para mí es una operación del Gobierno para poder exhibir un logro de una promesa de campaña: Unir a todos los argentinos".







Freire tiene una larga trayectoria como "gurú del emprendedurismo": en 2004 publicó Pasión por emprender, que fue seguido en años posteriores por 50 Claves para Emprendedores (2006), El 5% de tu tiempo para cambiar el 100% de la vida de alguien que lo necesita (2013), Libre, el camino emprendedor como filosofía de vida (2014), Argentina Emprendedora (2015), y Emprender para cambiar el mundo (2017). En 2015, dio el salto a la función pública cuando fue nombrado por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta como ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad. El año pasado, tras un conato de rebelión, encabezó la lista de legisladores porteños de Cambiemos, por lo que a fin de año asumió su banca en la Legislatura.

Fuente: Infobae