Ahorro e inversión: 8 claves a tener en cuenta en 2018

Hay muchísimos instrumentos y no todos los instrumentos son para todos, depende del riesgo a asumir y el plazo

Lo importante de la Bolsa y el mercado de capitales en general es que hay de todo para todos. Ese mito de que "la Bolsa es una timba" no existe, hasta los activos más volátiles tienen fundamentos o razones por las cuales suben o bajan tanto.

A continuación: ocho claves que el inversor minorista puede tener en cuenta para darle rentabilidad a sus ahorros en 2018:

1) EMPUJE DEL CRECIMIENTO. Están dadas las condiciones para que Argentina crezca bastante. Imagino que un 3,5% o 4% es alcanzable y a eso lo veo más fácil que llegar al 15% de inflación, porque quedan tarifas por ajustar, entonces veo más fácil cumplir la meta de crecimiento que la de inflación.

Al bajar un poco la tasa y al hacerse más atractiva la economía real, va a haber más inversiones y las empresas que cotizan y se pueden comprar en el mercado financiero van a tener mayor rentabilidad.



2) ACCIONES EN ALZA. El crecimiento es bueno para nuestro mercado de acciones. Históricamente en la Argentina, en los últimos diez años desde que se intervino el INDEC, no había forma de ganarle a la inflación si no era a través de las acciones. La inflación era monstruosa y la LEBAC no sé cuánto rendía, el plazo fijo tampoco rendía, se tocaba la tasa.



Las acciones argentinas tienen que ser una parte del portafolios, pero hay que tener en cuenta su volatilidad, porque en el mediano plazo el view que tenés es bueno y sube un 40% en 2018, pero si necesitas la liquidez el 30 de junio para otra cosa, una acción puede estar debajo que cuando se compró y hay que tener ese reparo.

3) ATRACTIVO DE LEBAC. Ahora la LEBAC le va a seguir ganando a la inflación, porque en eso el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, no va a claudicar: él en su matriz tiene el objetivo de bajar la inflación con tasas más altas que la inflación. No van a ser 6 puntos más altas, pero van a ser más altas. Al comprar una LEBAC se sabe que dentro de 28 ó 35 días vas a cobrar "x", no hay ninguna duda.

4) EXPANSIÓN DEL MERCADO LOCAL. Dudo que un día los inversores internacionales digan "el Gobierno ya hizo todo" e ingresen USD 500.000 millones de inversiones, pero creo que va a ser gradual y este 2018 va a haber más inversión que en 2017 y 2016.

5) OPORTUNIDAD DE BONOS EN PESOS. Es importante introducir en cartera bonos en pesos, porque algunos más largos van a pagar más que LEBAC, dado que el BCRA va a ir bajando la tasa. Pero si comprás un bono en enero, con mayor plazo, como un PR15, en uno o dos años va a lograr más rentabilidad que una LEBAC.

6) UN LEMA: LA DIVERSIFICACIÓN. Con diversificación de activos vas a tener un portafolio atractivo que le va a ganar a la inflación. Y te va a ir mejor que con un plazo fijo. Además de las acciones hay LEBAC, bonos, cheques de pago diferido, cauciones, y otros de renta fija que rinden más que un plazo fijo con igual o menor riesgo.

7) DÓLAR: ¿SÍ O NO? Los dólares no fueron buena decisión de inversión en estos años, pero hay que integrarlos a un mix. Hay que tener cash. Están las Letras del Tesoro (LETES) en dólares, que dan un 3% anual. Argentina es Argentina y los bonos en dólares también son importantes.

8) ESTAR CÓMODO CON EL RIESGO. Siempre hay que tener en cuenta que tenés que estar cómodo con el riesgo asumido. De no ser así, hay una disonancia entre tu aversión al riesgo y la rentabilidad que esperás. Si sos conservador, hay instrumentos en el mercado que rinden menos que el promedio, no un 50% en dólares como rindió el Merval el último año, pero sí rinden un 5 o 6 por ciento en dólares.

(*) José Vignoli es CEO de InvertirOnline.com

Twitter: @InvertirOnline

Fuente: Infobae