¿Se acerca el PJ al socialismo?

El diputado provincial Luis Rubeo no descartó una alianza entre ambas fuerzas. “Haría un frente pensando cuáles son las políticas activas que queremos llevar en Santa Fe”, postuló. También diferenció la posible coalición de la eventual reforma constitucional.

¿Se formará una alianza entre el PJ y el socialismo en Santa Fe? El interrogante será, sin duda, un punto central de la movida política de este 2018. En declaraciones a LT10, Luis Rubeo sostuvo esta mañana que “hay vocación de algunos, entre los que me cuento, de tratar de ver si somos capaces de pergeñar una nueva coalición política en la provincia que exprese la realidad social y política de la misma”.

El diputado provincial fue contundente a la hora de definir que su límite es el macrismo. “Expresa la política absolutamente contraria a la que yo empecé a militar y me formé dentro del justicialismo”. De esa forma, planteó: “Si somos capaces de generar una alternativa con otras fuerzas políticas, con un debate interno dentro del justicialismo, convocando a sectores gremiales, sociales y demás, no me parece que sea una mala idea. Santa Fe está madura para eso”.

Bajo esa misma línea argumental, el legislador consideró que “hay que dejar de discutir el pasado y pensar cómo la queremos poner a Santa Fe en el futuro. Allí empieza el debate y se pueden encontrar peronistas, socialistas, radicales y de otras fuerzas”.

Ante la consulta sobre si el potencial frente se encuadraría como “anti Cambiemos”, Rubeo prefirió “ir por la positiva”. “Haría un frente pensando cuáles son las políticas activas que queremos llevar en Santa Fe. Pensaría si tenemos la capacidad de tener un régimen tributario distinto, pensaría si somos capaces de diferenciarnos en el tema tarifario, de llevar adelante un régimen de promoción para nuestra pequeña y mediana empresa, incorporando a los sectores del comercio –esgrimió–, ver cuál es el plan de obra pública pensando a Santa Fe para los próximos 15, 20 años, cómo reconvertimos el presupuesto provincial, dándole una importancia notable a la jornada extendida en educación. En esto nos tenemos que poner de acuerdo y a partir de allí (establecer) una diferenciación entre un Estado fuerte para que regule la vida a favor de los menos que tienen y otros que creen que tiene que haber un Estado chiquito, bobo, con todos los servicios en manos privadas y las tarifas que se ajusten de acuerdo al mercado. Desde allí tenemos que empezar a construir”, postuló.

La reforma de la Constitución

Acerca de la mentada reforma constitucional que se propone en nuestra provincia, Rubeo expresó que es menester “construir una nueva coalición política con otro prisma”. “La reforma de la Constitución tiene que correr por otro andarivel, que no tiene que ser un escollo para eso. La reforma se dará o no de acuerdo a la capacidad de consenso que se logre. Primero el consenso que tendrá que lograr el Partido Socialista. Segundo, entre lo que queda del Frente Progresista. Tercero, saber cuáles son las cosas que se van a reformar”.

A propósito, el diputado hizo hincapié en que “si sintetizamos la reforma solamente al alargamiento del mandato de los presidentes comunales y a la reelección del gobernador, creo que está muy mal explicado. Tenemos que decirles a los santafesinos en qué le va cambiar la vida”, remató.

Fuente: Agenciafe