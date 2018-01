Castellano apuesta a hacer obras públicas pensando en 2019

Las aspiraciones de Castellano ya fueron confiadas a su grupo más intimo, y el Intendente está seguro de revertir la derrota de Octubre. Está absolutamente convencido que a la hora de votar para Intendente la gente va a poner en tela de juicio otros valores que no pone para una elección de medio término.

"Bonino es impresentable, tiene muy mala imagen. Viotti es muy joven y no creo que Bottero lo deje quemarse tan pronto, al pibe hay que temerle para dentro de cuatro años, pero por ahora no es rival", le comentó el Intendente a su más cercano colaborador.

Castellano le quiere demostrar a la gente que en estos dos años que restan para finalizar su mandato va a hacer las obras necesarias para mejorar su calidad de vida, y el caballito principal va a ser el asfaltado de calles.

El plan de pavimentación que el Municipio viene elaborando desde fines del año pasado incluye un total de más de 90 cuadras a ejecutar en los próximos tres años. Entre los sectores que preveen realizarse figuran 10 cuadras de calle Joaquín V. González, entre Brasil y Gabriel Maggi, en el barrio Italia; 6 cuadras de Vieytes, entre la ruta 34 y avenida Podio, en el Amancay; y otras 6 cuadras en Alfredo Palacios, entre Roca y Donna, en el Independencia, así como 5 cuadras de calle Brasca, entre Luis Fanti y Chacabuco, en el Jardín.

La Municipalidad todavía tiene pendiente de ejecución ocho cuadras de pavimentación de planes anteriores, de las cuales cuatro están en los barrios Barranquitas y San José; más el tramo de Av. Maggi entre Santiago Rodríguez y Lehmann (se contabiliza como una cuadra), y los tramos de calles 500 Millas, Poggi y Simón de Iriondo, en los tres casos entre Galassi y Giay, en el barrio Güemes. Todos estos sectores ya tienen la autorización correspondiente para ejecutarse y solo resta que entren en obra.

También sabemos que otro de los proyectos que Castellano va a tratar de implementar para darle forma a sus aspiraciones es la posibilidad de darle vivienda a la gente. Es por ello que el Intendente ya encargó a un grupo de colaborados que preparen un proyecto para lanzar un plan "sui generis", en donde tanto municipio como futuro propietario van a poner lo suyo para que la gente pueda cumplir con el sueño de la casa propia.

Castellano, como lo manifestamos en ediciones anteriores, fue golpeado y en forma muy dura, estuvo casi nocaut, pero supo revertir la pelea, un poco por sus propias capacidades, pero fundamentalmente por las incapacidades de una oposición que esta totalmente disgregada y no tiene líder.

A Bonino nadie le responde. Si hasta Marta Pascual hace la suya y larga sus propios partes de prensa. Sabemos que "Lalo" esta pasando por un momento personal muy particular, y, cuando ve que en Cambiemos cada uno hace lo suyo y que él con su cargo de Presidente del Concejo no puede lograr lo que aspiraba (que era que todos estén disciplinados atrás de su figura), se le va el animo por el piso y no puede disimular su desazón.

El Intendente sabe todo lo que pasa en el Concejo y esta dispuesto a aprovecharlo, se tiene mucha fe y ya ve como algo muy posible un nuevo mandato a partir de 2019.