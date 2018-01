La Justicia investiga un video de la madrugada en la que Nahir Galarza asesinó a su novio

La justicia de Entre Ríos investiga un video al que tuvo acceso en las últimas horas y que corresponde a la madrugada en la que Nahir Galarza asesinó a su novio, Fernando Pastorizzo luego de dispararle en dos oportunidades.

La grabación se sumó a la causa que investiga el fiscal de Gualeguaychú Sergio Rondoni, quien durante la jornada del viernes examinará al detalle las imágenes y los rasgos de la mujer que aparece.

En el video se ve a una joven, de una contextura similar a la de Nahir, caminando a las 5:22 de la madrugada en una calle que está a seis cuadras de donde ocurrió el homicidio. La mujer lleva puesto una musculosa y un short, tiene pelo largo y camina con tranquilidad por una de las veredas.



La familia Galarza le aseguró al fiscal que la joven que aparece en el video no es Nahir. Le dijeron que no es ella, que la contextura física es diferente y que la noche del 29 de enero ella no lleva puesta la ropa con la que aparece la mujer en el video.

En cambio, la familia de Fernando Pastorizzo le pidió al fiscal Rondoni que investigue, hagas pruebas y analice las imágenes para corrobar si la joven que aparece es o no Nahir.



Nahir no tenía rastros de pólvora en las manos

El abogado de Nahir Galarza, Víctor Rebosio, afirmó este jueves que la prueba de parafina dio negativa. En ese sentido, aseguró que su defendida no disparó el arma y es una "víctima más" de las violencia de género.



"Lo que condenan son las pruebas, y la parafina da negativo, como que Nahir no efectuó el disparo. Ella no disparó por más que diga que lo hizo. El arma sí es, la cápsula se corresponde, pero la parafina da negativa. A todos les dio negativo, incluso al remisero que estuvo como testigo", explicó.

Por otra parte, Sebastián Arrechea, abogado del padre de Fernando Pastorizzo, consideró que "entendemos que el crimen fue premeditado, hubo un plan meticulosamente realizado, planeado y realizado. Hoy las evidencias nos dicen que este plan lo concretó la imputada".

Fuente: Infobae