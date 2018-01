Alimentación veraniega: cuáles son las frutas y verduras que contribuyen a mantener hidratado al cuerpo

La nutricionista Nadia Nocelo (MN 6068) explicó a Infobae que el agua que ingerimos también proviene de muchos alimentos que están en la cocina y a los que muchas veces no les prestamos atención. Frutas y verduras con un alto porcentaje de agua y fibras ayuda a cubrir, aunque no de la misma forma, el agua que el cuerpo necesita para no deshidratarse y poder llevar adelante algunas de las funciones anteriormente mencionadas.