Famosos y tatuajes en la playa: el desfile de los diseños de tinta más cool de Punta del Este

Con respecto a los tatuajes, contó que no requieren de ningún cuidado específico una vez que ha pasado el tiempo adecuado, entre 4 y 6 meses. "No hay que olvidarse que un tatuaje es la penetración de un color en la piel. Una vez que ese color es reconocido por las defensas de la piel, los glóbulos blancos y los linfocitos, lo engloban, lo mantienen aislado en la piel y ahí quedan es cuando quedan perpetuados. En ese momento no requieren de ninguna en especial, sino la misma que el resto de la piel", detalló la especialista, por lo que el protector solar debe aplicarse siempre para cuidar la piel, con o sin tatuajes.

Fuente: Infobae