En 1968, la prestigiosa revista “Nature” publicó un artículo que informaba sobre la medición de una radiación muy particular proveniente del espacio estelar que podría haber sido producida por otra forma de vida inteligente. Tras la publicación de ese artículo, los medios de comunicación del mundo se apresuraron a considerar ese fenómeno como el descubrimiento del año. Sin embargo, hubo un elemento relacionado que acaparó la atención de los medios de modo más significativo, si cabe, que el descubrimiento en sí mismo: el hecho de que una joven y atractiva estudiante de doctorado hubiera estado involucrada en la medición de la radiación.

Las y los periodistas acudieron en masa para fotografiarla y conseguir una entrevista. La fotografiaron sentada, de pie, analizando datos, escribiendo ecuaciones, etc. Le preguntaron por su novio, por si medía más que la princesa Margarita o por su talla de sujetador. Era Susan Jocelyn Bell Burnell. Consciente de la proyección internacional que había adquirido y de las ventajas que esto podía ofrecer a su laboratorio, se limitó a contestar en tono irónico: “Entiendo que en el Reino Unido tenemos unidades de medida un tanto estrafalarias”. Años más tarde, confesó que durante todo este período se había sentido como “a piece of meat” (un “trozo de carne”).

“Después de unos cuantos años en el campo de la investigación de la materia condensada, considero que he asistido a todo tipo de presentaciones científicas como para tener un cierto criterio. Las he visto interesantes, aburridas, incomprensibles, divertidas, apabullantes, sugestivas, fascinantes, posiblemente distribuidas por mí en un porcentaje equivalente. Sin embargo, la intervención que Jocelyn Bell Burnell nos ofreció en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia sobre el universo y los agujeros negros está, sin lugar a dudas, entre las excepcionales y me generó unos sentimientos inéditos y difíciles de repetir”, fue el comentario que hizo el redacto del cuarto articulo publicado en la sección llamada “Eva y la manzana de Newton”, publicado por la revista “Pikara”.

Jocelyn Bell Burnell nació en Belfast en 1943. Creció en ‘Solitude”, el nombre de su casa de campo, junto con sus tres hermanos, su madre y su padre. Como su padre era arquitecto y ayudó a ampliar el observatorio de Armagh, Jocelyn pasó su infancia rodeada de libros de Astronomía. A los 11 años suspendió el examen de acceso a la escuela, pero al haberlo hecho demasiado joven su familia, fiel a las costumbre cuáqueras, decidió darle una segunda oportunidad y esa vez lo superó. Estudió en el “Mount Schools for Quaker Girls”, en York y, posteriormente, prosiguió los estudios superiores en la Universidad de Glasgow. Después de su graduación en Ciencias Naturales, en 1965, se trasladó a Cambridge, donde realizó el doctorado bajo la supervisión de Antony Hewish, primer premio Nobel de Astrofísica.

Su proyecto de doctorado consistía en construir un radiotelescopio para estudiar los recientemente descubiertos cuásares. Jocelyn construyó manualmente ese radiotelescopio y lo dotó de una resolución asombrosa. De forma concienzuda analizaba personalmente todos los datos. El 28 de noviembre de 1968 midió por primera vez una radiación muy leve de una periodicidad terriblemente precisa. Aunque en principio se consideró que podría provenir de vida inteligente interplanetaria, fue ella misma la que, perseverando en sus medidas, descartó esa idea, ya que consiguió medir esa radiación desde un ángulo distinto del mapa estelar. Esa radiación es lo que hoy se conoce como púlsar, una estrella de neutrones que gira sobre sí misma y que es el único objeto donde la materia puede ser observada a nivel nuclear. El más famoso de todos los púlsares es quizás el que se encuentra en el centro de la Nebulosa del Cangrejo. Este púlsar se localiza en el mismo punto en el que astrónomos chinos registraron una brillante supernova en el año 1054 y permite establecer la relación entre supernova y estrella de neutrones, es decir, que esta es remanente de la explosión de aquella.



Jocelyn Bell Burnell público un artículo en “Nature” que dio la vuelta al mundo. Desgraciadamente, al terminar su doctorado se casó y abandonó la primera línea de investigación para desarrollar una deslumbrante y eficaz carrera horizontal. La dedicación de su marido a la diplomacia la convirtió en una especie de nómada. Se involucró en la investigación de las universidades de las ciudades en las que vivió y se convirtió en una experta en distintos campos de la Astrofísica, incluyendo astronomía de rayos gama, astronomía de rayos X, astronomía de infrarrojo y astronomía submilimetrada.

En 1974, Antony Hewish fue galardonado con el premio Nobel de Física, junto con Martin Ryle. Jocellyn Bell no fue distinguida junto a ellos, falta de reconocimiento que produjo mucha decepción en la comunidad científica. No obstante recibió muchos otros premios, como el “Albert A. Michelson Medal of the Franklin Institute of Philadelphia”, en 1973; el “Herschel Medal of the British Royal Astronomical Society”, en 1989; y el “Magellanic Premium of the American Philosophical Society”, en 2000. También se convirtió en “Fellow of the Royal Society”, en 2003 y fue nombrada “Dame Commander of the Order of the British Empire”, en 2007.

En una entrevista se le hizo le preguntó si consideraba que el método científico de Kunh-Popper podría estar influenciado por el género. La que dio vale para trazar una síntesis de esta gran científica e investigadora contemporánea: “Considero que el modelo, la hipótesis, viene de la creatividad de una persona y que las mujeres tienen un cerebro más creativo que el de los hombres. Es por eso que es bueno tener diversidad en un grupo: hombres, mujeres, gente de diferentes países, minorías porque, así, podemos atacar un problema desde diferentes ángulos. Cuando descubrimos algo y lo escribimos, lo hacemos como si fuera completamente lógico y racional, pero si estás verdaderamente involucrada en el descubrimiento, ¡sabes que es un caos! Tienes un montón de datos que se deben analizar, muchísima información que no puedes ajustar a un único cuadro. Entonces empiezas a rechazar algunas piezas y a centrarte más en otras. Creo que el método científico en teoría, como me lo han enseñado, es bueno e independiente, pero que en la práctica nunca es así, en parte porque no determina cómo se debe atacar el problema y porque, en la realidad, nunca está todo tan bien organizado, aunque luego lo contamos como si todo lo que hemos hecho fuera totalmente lógico. Creo que es muy importante tener en los grupos gente que no sean hombres heterosexuales blancos, porque traen ideas desde fuera del sistema. Pero, por supuesto, después hay que hacer experimentos y, si el modelo no es bueno y no se ajustan los resultados, entonces no funciona”.