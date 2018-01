El fuerte mensaje de Madonna junto a su hija que descolocó a todos sus seguidores

Con motivo del festejo de Año Nuevo, la reina del pop aprovechó para subir una foto a Instagram junto a su hija mayor Lourdes. Claro que cada aparición de la cantante genera polémica, pero esta vez fue su hija quien encendió la polémica con una imagen en donde se la ve con -bastante- vello en las axilas. Y los comentarios a favor y en contra de la depilación – y todo lo que significa- no tardaron en llegar.

Mamá muy orgullosa y ella súper sonriente, así se mostraron en las redes como cualquier familia. Claro que ellas no son cualquiera y esta imagen dio mucho de qué hablar. ¿Un mensaje de igualdad? ¿Apoyo a la lucha feminista? ¿O simplemente un “let it be” frente a la vida? No lo sabemos, pero muchos de los seguidores de la popstar se mostraron “molestos” porque su hija no se depila las axilas…