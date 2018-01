Daniel Scioli declarará como testigo en el juicio a Cristina Kirchner por el dólar futuro

El ex candidato presidencial es uno de los 88 testigos convocados por el tribunal oral. También lo harán Federico Pinedo, Alfonso Prat Gay y Mario Negri. El proceso todavía no tiene fecha de inicio, pero podría ser este año

Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, actual diputado nacional y el elegido por Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales de 2015, será testigo en el juicio oral y público a la ex mandataria y otros 14 acusados por el caso del dólar futuro. El proceso todavía no tiene fecha de inicio pero la expectativa -si los tiempos de la causa lo permiten– es que sea este año.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 resolvió el martes pasado la prueba que se analizará en el juicio y los testigos que declararán. Scioli es uno de los 88 testigos convocados por el tribunal para declarar. También hay otros funcionarios y dirigentes del gobierno de Mauricio Macri, quien le ganó las elecciones presidenciales a Scioli en 2015.

El testimonio del ex gobernador fue pedido por algunas defensas porque durante la campaña presidencial había dicho que no iba a devaluar y que así el dólar no iba a aumentar. El objetivo es plantear que el perjuicio al Estado fue por una decisión del actual gobierno y no de la administración de Cristina Kirchner, actual senadora nacional.

Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli y otros 12 acusados, entre los ex vicepresidentes del BCRA –Miguel Pesce y Sebastián Aguilera– y ex directores de la entidad y ex funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) serán juzgados por el caso del dólar futuro.

El juicio será por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión, por el presunto perjuicio económico ocasionado al Estado por la venta de dólar futuro. La causa estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio que determinó que el BCRA aumentó las posiciones de dólar futuro de 5.000 millones a 17 mil millones de dólares. Para el magistrado esa decisión no se pudo tomar sin el aval político de Cristina Kirchner como presidenta de la Nación y de Kicillof como ministro de Economía que tenían influencia sobre las decisiones del BCRA, un ente autónomo del Poder Ejecutivo.

Este no será el único juicio contra la ex presidenta. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que sea enviada a juicio en la causa por las irregularidades en la entrega de obra pública al empresario detenido Lázaro Báez y Bonadio dio por cerrada la investigación y dio el primer paso para llevar a esa instancia la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la que Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva por lo que tiene un pedido de desafuero al Senado para logar su detención y en la que están presos ex funcionarios de su gobierno como el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el ex canciller Héctor Timerman con prisión domiciliaria. La ex mandataria también está procesada en la causa "Los Sauces" y resta que se resuelva su situación procesal en "Hotesur". Son dos expedientes en los que la familia Kirchner recibió fondos para sus hoteles y el alquiler de propiedades de parte de los empresarios Báez y Cristobal López –también detenido –, ambos beneficiados con negocios públicos.

El juicio del dólar futuro le tocó al TOF 1, integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Gabriel Vega, y al fiscal Diego Velasco. El tribunal, en una resolución de 66 páginas a la que accedió Infobae, dispuso a fin de año la prueba que le pidieron las partes.

Los testigos convocados a declarar son 88. Entre ellos, Scioli, su ex ministra de Economía Silvina Batakis; los ex titulares del BCRA Martín Redrado y Mercedes Marcó del Pont; los ex presidentes del Banco Nación Juan Carlos Fábrega y Roberto Felleti. También fueron citados ex funcionarios y directivos del BCRA y la CNV y actuales y ex funcionarios del macrismo: el presidente previsional del Senado Federico Pinedo, el ex ministro de Haciendo Alfonso Prat Gay y el diputado radical Mario Negri. Pinedo y Negri fueron los denunciantes del caso.

La declaración de Scioli la pidieron las defensas de Vanoli –que es defendido por el ex procurador general Esteban Righi y su esposa, Ana García–, de Kicillof y de tres ex directores del BCRA para que dé testimonio sobre lo que dijo en un reportaje respecto a que si llegaba a ser presidente no iba a devaluar y por lo tanto no iba a aumentar el precio del dólar, lo que ocurrió en el gobierno de Macri. El objetivo es demostrar que el perjuicio económico fue por una decisión de la actual administración.

Como Scioli es diputado nacional, el Código Procesal Penal de la Nación le permite declarar por escrito y no ir a los tribunales de Comodoro Py para hacerlo en el juicio oral. En ese caso se confeccionará un pliego con preguntas de todas las partes para enviárselo.

Todas las defensas sostienen que el dólar futuro es una decisión de política económica que no puede ser judicializada y que los beneficiarios con el aumento del precio de ese instrumento fueron funcionarios del actual gobierno, entre ellos el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el asesor presidencial José Torello, quienes compraron durante el kirchnerismo y vendieron con Macri presidente. La ex presidenta declaró como testigo en la causa contra los funcionarios y dijo que el 13 de diciembre de 2015 hubo una reunión entre Quintana, el entonces secretario de Finanzas y hoy ministro Luis Caputo y el titular del Rofex en la que se decidió devaluar y así aumentar el precio del dólar.

El tribunal aceptó un pedido de la defensa de Cistina Kirchner para que esa causa sea prueba en el juicio oral. Las defensas de la ex presidenta y de otros acusados también solicitaron que se analicen otros expedientes vinculados al dólar futuro pero el tribunal dejó para más adelante su decisión.

La lista de testigos convocados al juicio es provisoria. Se pueden sumar más si las partes lo piden tras los resultados de la instrucción suplementaria, que el TOF ordenó realizar, para obtener más documentación como prueba que las partes entienden esencial para el juicio y que no se realizó durante la investigación del caso.

Los jueces dispusieron distintos pedidos de informes al BCRA, a la CNV, a la Auditoría General de la Nación, al Congreso de la Nación, al Mercado a Término de Rosario (ROFEX), al Mercado Abierto Electrónico (MAE), entre otros organismos.

El tribunal rechazó un pedido de la defensa de Pesce para pedirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) un informe sobre la operatoria de dólar futuro de otros bancos centrales y aceptó otro: requerirle información a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). También rechazó otro pedido de informes al G20.

Por otra parte, el TOF dispuso que el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realice un peritaje contable sobre la documentación que hay en la causa vinculada al dólar futuro.

El juicio todavía no tiene fecha de inicio. "Oportunamente fíjese fecha de iniciación de debate", dice la resolución del tribunal en su último punto. Eso ocurrirá cuando finalice el peritaje contable y el tribunal reciba toda la documentación de la instrucción suplementaria. "Es difícil especular con una fecha, pero la expectativa del tribunal es que sea este año y no en 2019 porque habrá elecciones presidenciales y los jueces no quieren que el juicio se politice", le dijo a este medio una fuente que trabaja en el caso.

Los jueces Grünberg, Michilini y Vega realizaron en 2017 el primer juicio al ex vicepresidente Amado Boduou, hoy preso. Fue por el caso de los papeles falsos del auto Honda y por mayoría sobreseyeron al ex vicepresidente – que actualmente está siendo juzgado por el caso "Ciccone"– y al resto de los acusados. Pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese veredicto y ordenó que se haga un nuevo juicio.

La integración del TOF que juzgará a Cristina Kirchner por el dólar futuro no será la actual. El juez Vega es subrogante del tribunal y el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó a fin de año el traslado definitivo de Ricardo Basílico, juez del Tribunal Oral Criminal 8, en lugar de Vega. Solo resta que el presidente Macri firme el decreto de traspaso.

Fuente: Infobae