Arana se disculpó tras hablar sobre la maternidad de Macedo

En una entrevista, Facundo Arana aseguró que la noticia del embarazo de Isabel Macedo lo puso muy contento porque la ve feliz, sin embargo un comentario poco acertado que hizo lo hizo reflexionar.

“La veo realizada como mujer porque encontró al hombre de su vida y como madre ahora. Se realizó de manera completa y estoy tremendamente feliz por ella, muy feliz. Rezo para que todo vaya bien”, dijo Arana y por supuesto, esto generó muchos comentarios en su contra.

Sin dudarlo y haciéndose cargo de su error, Arana escribió desde su cuenta de Twitter: “Me disculpo por decir que una Mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras.. no me dí cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y Estudiaré”. Contundente.