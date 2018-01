No se registra actividades en la variante Rafaela

Llamó la atención de quienes circulan por la zona oeste de la ciudad, la ausencia total de obras en la ruta nacional 34, tanto en el tramo donde se ejecutan los trabajos de segunda calzada, entre Angélica y Sunchales, como en el sector correspondiente a la denominada Variante Rafaela. Desde la semana anterior a la Navidad, en el sector de la circunvalación rafaelina, donde se notaba el movimiento más intenso de maquinarias, no se notan avances en los trabajos. Más aún: una recorrida por la zona permitió comprobar que no hay ninguna máquina en toda la traza de la Variante.

La cuestión es bastante simple: la empresa Luis Losi, contratista de los trabajos, estableció una pausa de dos semanas en los trabajos, para permitir que su personal pase las fiestas con sus familias. Sucede que muchos ingenieros, jefes de sección, capataces, técnicos y personal afectado a la obra no son de Rafaela ni de la zona, sino que provienen de otras regiones del país. Naturalmente, a todos les corresponde un período de vacaciones y la tarea se organizó de manera tal que las licencias del personal coincidieran con las fiestas de fin de año.

Según pudo saber este Diario, paulatinamente las tareas se irán retomando a partir del próximo lunes 8, cuando una buena parte del personal se reincorpore luego de gozar de las vacaciones.

En los últimos meses fue en la Variante Rafaela donde se concentró el grueso del trabajo, ya que en el resto de la traza entre Angélica y Sunchales se está completando la reformulación del proyecto de conversión de autovía a autopista. Esto implica el corrimiento de alambrados con la expropiación de más terrenos, además de modificaciones en la configuración de accesos, puentes e intercambiadores de carriles.

El movimiento de suelos está muy avanzado en la Variante. El paquete estructural completo incluye más de 15 capas de distinta composición y en algunos tramos es inminente el comienzo de la pavimentación de la doble calzada. En la zona ubicada detrás de la Estación Experimental del INTA hay varios kilómetros de terraplenes consolidados y otro tanto ocurre al sur de la ruta 70, donde ya el movimiento de suelos se extendió hasta la zona ubicada al oeste del barrio Villa Aero Club, restando pocos cientos de metros para que se una con la traza ya existente de la ruta.

En cambio, son muy lentos los avances en la parte final del tramo Angélica-Rafaela (ya hay varios kilómetros de pavimento en la segunda calzada ejecutados, pero hay

que solucionar la reconversión del proyecto antes de terminar la obra) y recién se está comenzando con la liberación completa de la traza entre Rafaela y Sunchales para iniciar el movimiento de suelos. Para el año en curso, el presupuesto asignado a la obra es de unos 1.400 millones de pesos.

Sin respuestas

En tanto, fuentes municipales indicaron que todavía no recibieron respuestas a las solicitudes presentadas por el Municipio y representantes de la Sociedad Rural de Rafaela y del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región ante el propio titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, en una reunión que tuvo lugar en noviembre pasado.

Desde Rafaela se le pidió a Iguacel que la obra incluya un nuevo puente sobre la prolongación de calle Cerdán y la pavimentación de esa arteria entre la Variante Rafaela y la actual traza de la RN 34, así como el asfaltado del camino a San Expedito y del Camino Público Nº 5, entre la planta hormigonera de la Municipalidad y el camino que conduce al relleno sanitario, donde se ejecutará un puente y un nudo de vinculación.

Para equilibrar el presupuesto, Iguacel planteó en aquella reunión una contrapropuesta: Vialidad estaría dispuesta a hacerse cargo de esas obras, pero a cambio eliminaría la "trompeta" que el proyecto original contemplaba ejecutar a la altura del haras Don Fede -Camino Público 1, que marca el límite entre los distritos Rafaela y Lehmann- y que estaba destinada a ser el Acceso Norte a Rafaela. De eliminarse ese nudo -que incluía puentes y rulos a distinto nivel-, quienes lleguen a Rafaela desde el norte se tendrían que vincular con la traza actual de la 34 a través del acceso por el Camino 5, aunque para salir desde Rafaela hacia el norte se podría utilizar la traza actual.

Desde entonces, todavía se espera una respuesta de los organismos técnicos encargados del proyecto. La semana pasada –cuando ya las obras estaban detenidas temporalmente por las vacaciones del personal- el titular de Vialidad publicó en su cuenta de twitter un tuit relacionado con la obra en Rafaela: "Empezamos a full con el movimiento de suelo en la Variante de Rafaela en la #RN34. Esto va a evitar el cruce por la trama urbana, donde ocurren la mayoría de los accidentes de tránsito, así los rafaelinos van a poder viajar más seguros. #TeAutopisteamosTodo #SantaFe", publicó Iguacel en la red del pajarito.

Fuente: Diario CASTELLANOS