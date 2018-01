Perotti y la reelección en Santa Fe: "Están queriendo instalar un tema"

El Senador Nacional por Santa Fe, Omar Perotti, se mostró reacio a avanzar en una reforma constitucional durante este año y solicitó al Gobierno de la Provincia que incluya dentro de las elecciones de 2019 una boleta más, en donde la población determine si quiere o no una reforma electoral.

"Salvo el Gobernador y los periodistas, nadie habla de la Reforma Constitucional en la Provincia de Santa Fe", dijo Perotti en declaraciones vertidas la semana pasada en "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "¿Usted, cuando va por la calle, alguien lo para y le pregunta sobre la necesidad de Reformar la Constitución? Están queriendo instalar un tema que no está ni en la cabeza, ni es la prioridad ni el sentir hoy de los santafesinos, con los momentos que se viven, con las reformas que se están dando y con las preocupaciones que tiene cada uno de los sectores sociales. Creo que hay que enfocarse en esos temas: a mejorar la seguridad, a garantizar las condiciones de empleo, de mejoras permanentes de la sociedad", sentenció.

"No le escabullo a la discusión, cuando sea la oportunidad. Y creo que esto lo tiene que definir la gente y no un grupo de dirigentes", agregó. "Se lo he dicho personalmente al Gobernador: creo que dejó pasar una oportunidad en estas elecciones. Poníamos una planillita más, y le preguntábamos sobre si había que reformar la constitución, con dos casilleros: sí y no. Hagámoslo en el '19. Que sea la gente la que diga si quiere o no reelección. Distraer recursos, atenciones, energía, generar una elección en este año, sobre un tema que no es prioritario para los santafesinos, no me parece correcto. El Gobernador debe estar atento sobre cuestiones centrales y no sobre un deseo o un capricho de tener o no una reelección ahora", sugirió el exintendente de nuestra ciudad.

"Hagámoslo en el '19 y todos los que tenemos una intención de participar en un proceso electoral, sabemos que el resultado de esa consulta es vinculante y, si los santafesinos lo quieren, se iniciará el proceso de reforma. Es lo más sano", comentó Perotti.

En esa última frase, dejó entrever nuevamente su intención de ser candidato a Gobernador en 2019. "No es un secreto que uno quiera gobernar la provincia. Pero no es un deseo individual: es parte de una construcción que uno va a comenzar. Quiero gobernar Santa Fe, porque estoy convencido de que se puede hacer mejor, que podemos tener una Santa Fe mejor y más segura".



RECLAMO POR RECORTE EN CIENCIA

La semana pasada se aprobó el Presupuesto 2018. La Cámara de Senadores fue quien le dio la sanción definitiva. Omar Perotti votó -junto con Carlos Reutemann- de manera afirmativa en general. Pero marcó sus diferencias con respecto a los recortes que se plantearon para Ciencia y Tecnología. "Consideramos que es una herramienta que todo Ejecutivo debe tener. Pero votamos en contra de varios aspectos que creemos que deben ser diferentes. Uno de ellos, en particular, es el de Ciencia y Tecnología. No se puede retroceder en el financiamiento de algo tan valioso y estratégico para la Argentina, después de haber puesto en valor uno de los activos más importantes que tiene nuestro país. Para muchos, Argentina tiene un potencial agropecuario e industrial indiscutido. Se lo reconoce por el talento de sus deportistas. Pero cuando se buscan elementos fuertes de consideración de un país, sus 5 premios Nobel son uno de sus activos más importantes", señaló.

"La ciencia avanza paso a paso, no a saltos. Requiere de una inversión sostenida. Los países que más mejoraron, en particular después de algunas crisis, son los que más invirtieron en esto", comentó y agregó: "en 2015, tuvimos un presupuesto que era el 1.58% del PBI. Ahora cayó al 1.22%. No acompaña ni la inflación del año, no tuvo ni el mínimo de actualización que tuvieron otras partidas. Estamos hablando de un sector que necesita de muchos insumos importados", dijo. "Uno puede correr con viento en contra, lo que no puede es correr para atrás para alcanzar una meta. Y si esta es que la Ciencia y la Tecnología nos ayuden al desarrollo, estamos cometiendo un error. La señal que damos es mala", sentenció. Uno de los sectores en donde habrá menos recursos es el INTA y el INTI: "allí habrá efectivamente menos recursos"

"Tenemos que hacer una apuesta muy grande hacia ese sector. Ahí están las posibilidades de mayor valor agregado, de mayor conocimiento para aplicar a los sectores tradicionales de la Argentina y tener un diferencial que nos permita trascender como país", completó.

Fuente: La Opinión