Antropometría, el estudio clave para saber en cuál deporte ser mejor y en qué posición rendir más

Es común -sobretodo en los hombres- que quienes practican ejercicios de fuerza en el gimnasio busquen incrementar el volumen cada vez más. Pero el crecimiento muscular tiene un límite que depende de la cantidad de huesos. "Si vos tenés un esqueleto que pesa 10 kilos, podés tener 50 kilos de masa muscular. En los hombres, cada kilo de hueso aguanta 5 kilos de masa muscular. En las mujeres, 4. Entonces, si un chico tiene 49 kilos y quiere aumentar le digo no: su cuerpo no puede fabricar más músculo porque no lo puede sostener. En ese sentido el estudio sirve para que la gente no se haga ilusiones de cosas que no va a poder lograr", añadió Chezzi.