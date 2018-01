Rafaela: Impecable operativo de seguridad para las fiestas de fin de año

Esto demuestra que cuando se programan las cosas con responsabilidad y anticipación se pueden prever los hechos y no lamentarnos después. También demuestra que otras oportunidades faltó acciones similares.

El Comando de Operaciones Unificado, integrado por los organismos municipales Guardia Urbana (GUR) y Protección Vial y Comunitaria, como así también la Gendarmería Nacional y la Policía Provincial, desarrollaron nuevamente un positivo despliegue de prevención y seguridad conjunto en torno de los festejos y la intensa movilidad nocturna por la llegada de Año Nuevo.

Alrededor de 200 efectivos de las diferentes fuerzas intervinieron en puntos fijos claves de la ciudad, donde se produjeron las fiestas con mayores aglomeraciones de personas. De acuerdo con estimaciones oficiales, un total de alrededor de 6.000 personas concurrieron a los diferentes encuentros organizados por los boliches, a lo que debe sumarse un número impreciso pero sin dudas alto de ciudadanos circulando por toda la ciudad.

En ese contexto, si bien se registraron algunos incidentes y accidentes, el saldo fue, en líneas generales, muy bueno, tal como sucedió en la madrugada del pasado 25 de diciembre. La GUR (105) y la Policía (911) fueron los principales receptores de reclamos y demandas.



ALGUNAS

INTERVENCIONES

* En un robo en vivienda en calle Lugones, sustrajeron dinero, joyas y notebook.

* En un robo en calle Perussia, sustrajeron herramientas y otros elementos.

* Accidente con una moto ocupada por dos mujeres (una de ellas menor de edad). La mayor sufrió traumatismo de cráneo y la menor, lesiones más leves. Ambas víctimas no llevaban casco.

* En Pringles y Av. Podio, dos mujeres resultaron lesionadas en un accidente entre una moto y un perro.

* Se produjo un incendio en una vivienda en calle Geuna.

* Gresca frente al club Ferro.

* En Sáenz Peña y Av. Santa Fe, un hombre agredió a una mujer.

* Rotura vandálica de tulipas lumínicas en plaza 25 de Mayo.



DURANTE TODA

LA SEMANA

Si bien el epicentro de los operativos ocurrieron en la madrugada del 1 de enero, la labor de las diferentes fuerzas de prevención y seguridad del Comando de Operaciones Unificado se desarrollaron, como es habitual,

durante toda la semana.

En dicho lapso se atendieron diversos casos, entre los que se destacan los siguientes:

* El domingo, cerca del mediodía, un sujeto que se conducía en una moto y había robado un celular, atropelló a un niño en la huida (ver nota separada). Fue capturado en la estación de servicio sita el cruce de las rutas 70 y 34.

* El mismo día, a media mañana, en calle Dante Alighieri al 600, un automovilista colisionó a un vehículo estacionado. Si bien el auto que se desplazaba resultó tumbado de costado, el ocupante no sufrió lesiones.

* El sábado se produjeron algunos accidentes de moto, con lesionados. El mismo día se registró un intento de robo en comercio de informática sobre calle 3 de Febrero.

* El viernes se encontraron restos de motos en un predio baldío, junto con documentación (patentes, carnés de conducir y títulos de los propietarios, etc.).

Asimismo, la GUR y las otras dependencias del Comando de Operaciones Unificado se ocuparon de diferentes casos de robos y hurtos, reclamos por presencia de personas en actitud sospechosa en diversos lugares, alcoholizados en la vía pública, entre otros. Una de las demandas más

insistentes fue por música en alto volumen en domicilios particulares y quintas, durante toda la semana.

Se recuerda que en la madrugada del sábado, manos anónimas incendiaron cuatro autos destinados a compactación que se encontraban en el depósito

municipal de vehículos retenidos. Asimismo se detectó en el lugar el intento de violentar la puerta para ingresar al galpón donde se guardan las motos. Continúan las averiguaciones del caso.

De acuerdo con datos aportados por la UR V de Policía, el viernes, sábado y domingo de Navidad y lunes se registraron 404 identificaciones de personas,

se aprehendieron 7 y se detuvieron 2, se produjeron 329 identificaciones de motos, 54 de automóviles, se secuestraron 3 motos y se retuvieron 7. Entre el viernes, sábado y domingo de Año Nuevo y lunes, se identificaron 610 personas, se aprehendieron 5 y se detuvieron 3; se identificaron 404 motos, 112 automóviles, se secuestró 1 moto y se retuvieron 8.