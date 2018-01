25 nuevos agentes para la GUR

Aunque el mes de enero tendrá una significativa disminución en la actividad del Municipio debido al receso estival y a las vacaciones del grueso del personal, el primer mes del año marcará el inicio del proceso de incorporación de 25 nuevos agentes para la Guardia Urbana Rafaela. Así lo ratificó el intendente Luis Castellano, quien adelantó que en la secretaría de Seguridad Ciudadana, que titula Delvis Bodoira, ya se está finalizando la tramitación para sumar los nuevos agentes.

Como se sabe, el proceso comienza con la inscripción de los aspirantes, la verificación de cumplimiento de los requisitos que se fijen oportunamente y recién luego de una primera depuración de los inscriptos se tomarán las entrevistas y se procederá al proceso de selección. Algunos requisitos esenciales serán tener entre 18 y 30 años, poseer estudios secundarios completos, superar las evaluaciones psico-fìsicas y no tener ningún tipo de antecedentes penales.

Con respecto al plan de fortalecimiento de la GUR, además de la incorporación de los nuevos agentes, está previsto incorporar dos nuevas motocicletas 125 cc., con una inversión de 143 mil pesos; y una camioneta Fiat Strada con cabina extendida, por valor de 325 mil pesos.

El intendente también ratificó que siguen en marcha las gestiones para conseguir un refuerzo en el equipamiento de videocámaras para aumentar los puntos de vigilancia que son controlados desde el Centro de Monitoreo. "Le estamos pidiendo aportes tanto a la Provincia como a la Nación. Ya que no nos refuerzan la dotación de policías, por lo menos que nos manden cámaras", pidió el titular del Ejecutivo rafaelino.

En ese sentido, en el informe presentado por el Gabinete al Concejo Municipal el jueves, en oportunidad de responder a una serie de preguntas de los ediles sobre el tema seguridad, se adelantó que el Presupuesto contempla la asignación de 2,5 millones de pesos destinados a la incorporación de 45 cámaras full HD 2MP (las de máxima resolución disponibles en el mercado para este tipo de funciones), con fondos que llegarían del Ministerio de Seguridad de la Nación. La licitación, en este caso, correría por cuenta de las autoridades nacionales. No se mencionaron los programas específicos de la provincia a los que podría recurrirse en el mismo sentido.

La idea del Ejecutivo es ampliar el número de puntos chequeables desde el Centro de Monitoreo, apuntando sobre todo a la incorporación de las cámaras denominadas "domo", que permiten una visualización en 360 grados, a través de una secuencia automática o bien directamente por intervención manual del operador. Se trata de cámaras que tienen un importante alcance visual y buena resolución, diferentes a las cámaras de observaciones de punto fijo que hay en varios lugares de la ciudad y que –si bien son útiles- tienen limitaciones en cuanto al radio de observación y a la calidad de las imágenes.

Vale recordar que para incorporar nuevos puntos de observación por videocámaras no solo hacen falta las cámaras, sino la vinculación –a través de cableado de fibra óptica- de esos puntos con el Centro de Monitoreo, lo que también demanda una inversión significativa.

También durante el año 2018 se prevé invertir unos 525 mil pesos en la distribución de botones de pánico; más 218 mil pesos en alarmas comunitarias y otros 91 mil pesos en tecnología digital de comunicaciones para los móviles de la GUR.

Programas

En el informe presentado el jueves al Concejo, en la reunión previa del tratamiento del Presupuesto 2018, también se explicó el alcance de los planes destinados a la prevención ciudadana. Se hizo hincapié en la "elaboración y coordinación en forma conjunta con otras direcciones y organismos estatales involucrados (se citó a la Policía de la Provincia, Gendarmería y Fiscalía Regional) de planes de acción para cumplir con los objetivos definidos, asistiendo y programando reuniones en pos de un adecuado trabajo en equipo".

También se mencionó que se llevarán adelante "las instrucciones y procedimientos establecidos en la vía pública para impulsar mejores condiciones de seguridad y convivencia urbana, a través de la prevención, educación y el control, atendiendo siempre al cumplimiento de las normativas vigentes".

Fuente: Diario Castellanos