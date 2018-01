Hace cinco siglos, Nostradamus predijo la caída del peronismo: "El Ingeniero a todos sopres meterá"

500 años atrás, el célebre clarividente francés no sólo predijo que Napoleón y Hitler llegarían al poder, también el asesinato de JFK, el atentado a las Torres Gemelas y la caída del imperio peronista

Michel de Nostradamus fue, sin dudas, el clarividente más famoso de la historia. Nacido en el seno de una rica familia judía convertida al cristianismo en el sur de Francia en 1503, desde pequeño demostró tener una sensibilidad especial. Pero recién en su adultez comenzó a manifestar el don de la clarividencia, el que le permitió predecir numerosos hechos futuros. Cuenta la leyenda que mientras viajaba por Génova, se encontró con un joven monje franciscano llamado Felice Peretti y, al verlo, se arrodilló: "No hago otra cosa que rendir el debido respeto a su Santidad". Nadie se imaginaba que, unos años después, ese monje franciscano se convertiría en el Papa Sixto V.

La fama de Nostradamus vendría luego de su muerte, ante la notable evidencia de sus predicciones. Desde la Independencia de los EEUU, la llegada al poder de Napoleón y, especialmente, de Adolph Hitler: "De lo más profundo del occidente de Europa, / de gente pobre un niño nacerá, / que por su lengua seducirá a las masas, / su fama en el reino de Oriente más crecerá". La Guerra Civil Española, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el asesinato de JFK, el accidente en los Andes del equipo de Rugby uruguayo o el atentado a las Torres Gemelas son algunos de sus hallazgos, que ahora se suman a la desaparición del movimiento justicialista: "El líder carismático su lugar en el fin del mundo encontrará, / las multitudes humildes lo vivarán, / un poder inédito sobre su rebaño ejercerá, / pero un ex presidente de Boca la venganza realizará".



Si cuesta creer que Nostradamus predijera que Mauricio Macri sería el primer Presidente no peronista en terminar su mandato, no se dan una idea de los asombrosos hallazgos encontrados recientemente. Unos escritos inéditos que acaban de ver la luz hablan acerca de lo sucedido en estos últimos tiempos en Argentina: "Un pingüino a la gran ciudad llegará, / su muerte dejará un enorme vacío que su fiel compañera ocupará, / jóvenes inexpertos a la puerta del abismo la llevarán, / dólar blue, inflación descontrolada, AFJP y el INDEC destruirán". Qué peculiar forma de explicar el ascenso y la caída de los Kirchner, incluidas algunas de las medidas económicas que condujeron a nuestro país al desastre. Pero siéntense porque no termina acá.



"La necesidad de eternizarse en el poder a la líder suprema cegará, / a quien odia con toda su alma como su sucesor elegirá/ el campeón mundial del deporte inexistente derrotado será, / el hijo del albañil una difícil batalla librará". No deja de sorprender la similitud de los hechos actuales con estos escritos de fines del siglo XVI, pero más sorprendente aún es esta cuarteta, porque parece recién salida de la imprenta: "En vísperas de un gran denuncia el fiscal morirá, / bolsos desbordantes de dinero por encima del monasterio volarán / el gran Ministro y sus secuaces las rejas conocerán, / los miserables de siempre un pájaro con hélices implorarán".



Las cuartetas de Nostradamus tienen estupefactos a historiadores de todas las latitudes, quienes coinciden en la exactitud con la que predijo hechos sucedidos en nuestras tierras, las cuales habían sido descubiertas por Cristóbal Colón en 1492, unos pocos años antes de su propio nacimiento: "La grieta al país rico pero pobre de alma acechará, / ni con la llegada del Jesuita siglos de saqueos cesarán, / celado por propios y amado por ajenos Francesco será, / en busca de bendición malhechores al Vaticano peregrinarán". Hay que rendirse a la evidencia. Si esto no tiene que ver con Milagro Sala, los líderes Sindicales, los muchachos de La Cámpora, Guillermo Moreno, Aníbal y cuanto peronista deseoso de recibir un Rosario, le pega en el palo. Faltó que acertara los horarios de los vuelos de Alitalia y listo.

Para el gobierno también hay algunos mensajes. Tampoco se crean que Nostradamus votó a Cambiemos. "Si no dejan de repartir subsidios a la mierda se irá, / el esfuerzo que durante 2 años la gente tuvo que realizar, / apuren a los empresarios locales que nunca un sope pondrán, / que se dejen de joder con la devaluación porque el aumento a los precios irá". Eso con respecto a las alertas que se encienden a dos años de gestión. Aunque hay una cuarteta que genera optimismo en los pasillos de la Rosada. Quienes accedieron al texto, se entusiasman: "Luego de que los traidores estén tras las rejas el sol saldrá, / el elegido por el pueblo descansará, / la leona de buenos modales lo sucederá, / la paz y la calma finalmente reinarán".



El alquimista francés, prolífico como pocos, predijo para el año que comienza una serie de plagas, catástrofes, cambios climáticos, la muerte de muchos animales y el inicio de una terrible guerra en manos de un líder mundial. Un líder al cual califica de "tramposo, sin escrúpulos y egocéntrico". Está claro que con estas catástrofes no se refiere a la vuelta del peronismo, ya que le llevará años rearmar un partido devastado por sus propias ambiciones. También tenemos certezas de que Hitler, Stalin, Franco, Mussolini y tantos otros dictadores de características similares fallecieron. Así que nos resta pensar en Valdimir Putin, en el coreano lanza misiles o en el inefable Donald Trump. Esperemos que entren en razón y tengamos la fiesta en paz. Tanto aquí, como en el resto del mundo. Feliz 2018 para todos.

