Eliminan impuestos para autos de gama media, pero ¿bajan los precios?

El Gobierno Nacional modificó los impuestos internos a los automóviles, y para los de gama media eliminó el gravamen del 10% y mantuvo la alícuota del 20% para los de lujo.

En un comunicado, la cartera que conduce Francisco Cabrera citó al decreto 1111/2017 publicado hoy en el Boletín Oficial sobre impuestos internos, que oficializa la variación de los gravámenes.

Detalló el Ministerio que la modificación impositiva determina la eliminación del impuesto interno a los vehículos.

La medida elimina el impuesto del 10% que pagaban los vehículos de gama media (de entre $380.000 y $900.000) y mantiene la alícuota del 20% para los de autos de lujo (con precios superiores a $900.000).

La norma, que se espera reduzca los precios de los autos alcanzados, se da en un contexto de aumento de la producción, las exportaciones y el mercado local.

El comunicado del Ministerio de Producción indica que de acuerdo con el Estimador Mensual Industrial (EMI) que publica el Indec, la producción automotriz tuvo un crecimiento acumulado en lo que va del año (enero-noviembre) del 7% respecto de igual período de 2016.

En tanto, las exportaciones totales de automóviles y utilitarios mostraron un crecimiento de 11,8% en el mismo período, impulsadas principalmente por las ventas externas del segmento de utilitarios.

Tal como adelantó El Cronista, en una serie de modelos es posible que bajen los precios, aunque muchos concesionarios esperan ahora, por el contrario, aumentos en aquellos coches que, para no tributar el impuesto, tenían los precios retraídos.

Por entonces, al ser consultados por este diario, el presidente de Acara, Dante Alvarez, advirtió que espera que haya cambios en los precios de los autos derivados de la eliminación del impuesto interno de 10% para los de gama media.

Sin embargo, aclaró que no sería hacia la baja sino lo contrario. "Hay vehículos cuyos precios se mantenían bajos para que no ingresen a pagar los impuestos internos. Esos podrían subir a valores más reales dada la eliminación del tributo", dijo.

Los patentamientos llevan once meses seguidos de crecimiento, y entre enero y octubre fueron patentados 779.861 vehículos (28% interanual) y, de continuar con esta tendencia, terminarían el año con un registro de 900.000 unidades, el máximo histórico desde 2013.

Las provincias del NOA, NEA y Cuyo fueron las que mostraron las mayores subas de patentamientos, de acuerdo con el ‘radar sectorial‘ que realiza la cartera de Producción.

