Las empresas podrían volver a definir los sueldos por mérito

Con niveles de inflación y ajustes salariales por encima del 30 por ciento, las conversaciones relativas a recursos humanos eran monopolizadas en torno al salario. La paulatina reducción de la inflación y las perspectivas a futuro permiten el regreso de viejos temas. El primero es la vuelta de la meritocracia. “Con una inflación de 30 puntos, un 3 por ciento de aumento por mérito no impactaba”, asegura Eduardo Suárez Battán, socio fundador de Suárez Battán y Asociados. Según el headhunter, con la tendencia a la normalización de los precios puede volver esta práctica. “Se podrá premiar mejor a los más destacados y se corregirán las estructuras salariales”, agrega.

Ignacio Martínez Escalas, gerente de Servicios de Información Salarial de Korn Ferry Hay Group, por su parte, sostiene que hay una intención de volver a los aumentos por mérito: “Es saludable. Se deja de discutir sobre ajustes generales y se empieza a trabajar sobre otros puntuales, relacionados a la performance”. Según su visión, las empresas tienen que volver a competir por talento y no pueden pagarle al high performance lo mismo que la competencia solo porque la inflación se mueve un 20 por ciento. Concretamente, durante los últimos años, los aumentos por mérito no eran más de 3 puntos porcentuales, número lejano a los 5 y hasta 15 puntos que se ven afuera: “Lo saludable es ir a entre 6 y 10 puntos. Ese es un estándar a nivel global. No se debería tardar tanto. Si el año que viene tenemos un nivel de inflación como el que estamos diciendo, deberíamos llegar a dos dígitos de mérito. Tener presupuestos para empezar a diferenciar en serio a los top performers o altos potenciales en términos salariales”.

Mariela Rendón, Managing Advisory People & Change de PwC, asegura que esta realidad implica un gran esfuerzo de parte de Recursos Humanos, pero lo observa desde una visión optimista: “Hubo mucha negatividad en los últimos años, con incrementos por debajo de la inflación. Eso repercutía en la pérdida de talento. Ahora las empresas están más preparadas y buscan recomponer al gran perdedor de los últimos años, el aumento por mérito”.

Así como las firmas observaban esta disparidad con preocupación, los ejecutivos, desde el otro lado, también lo sentían: “El directivo siempre mira la meritocracia, pero con la inflación tan alta era difícil, había poco margen de acción. Se nota que las empresas quieren retener el talento”, se expresa Nicolás Rocha, Executive manager de PageGroup. Pero, mientras que Javier Carballo, director de Aon Hewitt, coincide en que se empieza a notar “un poco” el mérito, Ignacio Gabancho, director de Spring (Adecco), pone paños fríos, ya que considera “lejana” la vuelta a los dos dígitos por mérito: “Todo va a depender de la inflación. Pero veo muy difícil que se dé un 35 por ciento, que puede ser la inflación más la meritocracia”.

Fuente: apertura.com