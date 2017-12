Presupuesto 2018: Más seguridad y menos cultura y deporte

Nuestros políticos no comprenden que la inseguridad que día a día vivimos, va de la mano de la educación, de la cultura y también de la practica del deporte.

Nuestros políticos no comprenden que la inseguridad que día a día vivimos, va de la mano de la educación, de la cultura y también de la practica del deporte. Ayer, el que se aprobó, tendrá un aumento del 80% en seguridad, pero fueron sensiblemente reducidas las áreas de cultura y deporte. Señores Concejales: La inseguridad va de la mano de la falta de educación, de la falta de cultura, de una educación deficitaria, de la falta de recursos en las escuelas y muchos de los que delinquen pasan mucho tiempo "al vicio", cosa que se remedia con la practica de deporte, vaya paradoja...

El presupuesto se aprobó al solo efecto que Cambiemos no tenga "la mancha" de que en la Presidencia de Bonino, despues de muchos años, el mismo no se aprueba antes del fin del año anterior.

El presupuesto merecía un mayor debate y una discusión más seria.

Hugo Menossi dijo: "tenemos algunas diferencias pero le damos el apoyo al presupuesto como herramienta para el Intendente,entre otras cosas,la tasa habrá una disminución de 6 millones con el aumento del 15% en el primer semestre y del 20% en el segundo semestre,no le tengo miedo a los recursos, pero podríamos tener más certezas". Amigo Menossi, en su trabajo, las dudas se despejan con la discusión, con el intercambio de opiniones y con la sana discusión política, no con el apuro de aprobar algo para no quedar mal.

El Presupuesto 2018 merecía ser discutido en forma más detallada para que el Intendente tenga herramientas de gobierno claras y concretas y los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida.

Ni siquiera el oficialismo estaba conforme con este Presupuesto, es así que Jorge Muriel dijo: "en algunas modificaciones estamos de acuerdo y en otras no, nadie puede desconocer los aumentos de tarifas y combustibles; es probable que se recaude lo mismo, ojalá que pueda reaccionar la economía. La tasa es lo más previsible con el 80% de cumplimiento de los rafaelinos, el resto parten de los supuestos, no es un presupuesto deficitario sino desequilibrado, para destacar que no pasó nunca que en 25 años se cerró un presupuesto con déficit.".

El Sr Intendente ya tiene su Presupuesto, se votó en el curso del año anterior, esperemos que las metas se cumplan y los Rafaelinos nos veamos beneficiados, que es a lo que debe aspirar un político en el ejercicio de su función, algo que muchos lo "disimulan" y mucho