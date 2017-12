Elevan a juicio oral causa contra Báez por lavado de dinero

También serán juzgados Leonardo Fariña, Pérez Gadín, Federico Elaskar y Fabián Rossi, entre otros. No se incluyó a la ex presidenta Cristina Fernández.

El juez federal Sebastián Casanello finalmente elevó este viernes a juicio la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, sin incluir a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El proceso abarcará a los cuatro hijos del empresario patagónico, al financista Federico Elaskar, al empresario Leonardo Fariña y otras más de 20 personas, todas acusadas por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".



Tal como lo había solicitado el fiscal Guillermo Marijuán al reclamar la elevación a juicio, se juzgará además al abogado Jorge Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi (exmarido de la vedette Ileana Calabró) y el empresario Carlos Molinari, este último quien pagó la boda entre el mediático y la modelo Karina Jelinek.



Con la elevación del expediente a juicio, el Tribunal Oral deberá fijar fecha de realización del proceso, en el que no estará incluida la ex presidenta Kirchner ni funcionarios de su gestión, tal como reclamaba el Gobierno de Mauricio Macri a través de la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa.



El organismo que preside Laura Alonso elevó incluso este viernes ante la Cámara Federal un recurso de queja tras la denegatoria a la apelación que había presentado para que la ex presidenta Kirchner fuera citada a declaración indagatoria.



Sucede que, en esta investigación, se evaluaron las maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado nacional.



En la presentación, la OA había indicado que las partes acusadoras sufren "una privación de justicia frente a la sostenida negativa del juez a convocar a la imputada a rendir explicaciones" en esta causa.



"La decisión es de cara a la clausura parcial de la instrucción y tras más de cuatro años de investigación, lo que sin lugar a dudas genera un agravio irreparable –un ´cierre de puerta´ a la pretensión acusatoria- que habilita la revisión de la decisión por el tribunal de alzada", añadió.



En dos ocasiones previas el juez ya había intentado elevar la causa a juicio, pero cada vez que llegaba el expediente a la Cámara Federal le exigían profundizar algunos aspectos de la investigación.



Los pedidos de indagatoria sobre Cristina Kirchner también abarcan al ex ministro de Planificación Julio De Vido, a Carlos Kirchner (primo del ex mandatario) y otros ex funcionarios que ya están procesados en la causa por fraude en la obra pública.



Por lo pronto, Báez ya lleva más de un año y medio detenido y llegará en esa condición a juicio oral, al igual que su abogado Chueco y el contador Pérez Gadín, mientras que el resto se encuentra en libertad.



Báez cuenta con tres procesamientos por lavado de dinero, en tanto que sus cuatro hijos están acusados por el mismo delito: una de las acusaciones es por haber recibido dinero de la obra pública durante el kirchnerismo.



La detención de Báez se produjo en abril de 2016 luego de que se conociera un video de la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", en el que se veía a su hijo Martín y otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares, lo que - según el juez- fue producto de maniobras de lavado originadas en la evasión de impuestos y el uso de facturas truchas.

