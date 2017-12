El Concejo aprobó el Presupuesto 2018: Todo el mundo esta feliz

El Presupuesto 2018 fue aprobado por el Concejo Municipal, y tal como lo adelantamos en ediciones anteriores, para Bonino resultaba prioritario que el mismo se apruebe en el curso de este 2017 y para Castellano también, ya que de esa manera cuenta con la herramienta necesaria para llevar adelante su plan de gobierno durante 2018. Duras criticas de Mársico, Menossi y Viotti.

Lisandro Márisco, edil del PDP expresó que valora de sobre manera la reunión llevada a cabo con todos los secretarios para despejar dudas y cree que deben realizarse a menudo. "Con el aumento de la tasa que se votó a mi los números me dan más, lo que estamos votando es un supuesto y hay que bajarlo. No me vengan a llorar la carta, nosotros le votamos los aumentos pero ahora lo queremos ver invertidos en obras", comentó en relación a la oposición.

Otro de los más críticos fue Viotti quien dio a conocer varios puntos en los que no concuerda: " Queremos que se informe cada 45 días y la información este publicada en la página web del Municipio. No estoy de acuerdo en como distribuirán los recursos. Este presupuesto demuestra poca austeridad". Además manifestó que son muy altos los costos en papel y se podría digitalizar mucha más información para invertir ese dinero en otras necesidades.

Algunos de los cambios aportados por los Ediles de la oposición fueron estipular el número de 1140 empleados en planta y no 1150 como estipulaba el Ejecutivo. Además en el artículo 11 expresan que el Ejecutivo Municipal publicará en la pàgina oficial de la Municipalidad la Ejecución Presupuestaria mensual de Recursos y gastos dentro de los 45 días de finalizado dicho período.

Fuente ADN