Alerta porque la nueva meta pueda quitar más fondos a la obra pública

Luego de dos años en los que la inversión para el sector creció exponencialmente, meses antes de que se presentara el Presupuesto 2018 fueron notificados que para el año que está por empezar los montos no iban a crecer.

Como reconoció un funcionario nacional, "nominalmente, los fondos están planchados". Esto encendió las alarmas porque se "comían" el 25% de inflación de 2017.

Ahora, el cambio de la meta que se anunció ayer establece que el presupuesto con meta de inflación 10% promedio punta a punta y 15,7% inflación anual promedio, pasa a ser de 15% punta a punta y la anual promedio se proyecta al 20%.

La cuenta que hace un empresario del sector es simple: "No se incrementaron los fondos 25% que es la inflación de este año. Ahora se le suma 5% más, esto nos va a complicar cobrar en especial las readecuaciones de contratos que se hace por inflación"

La esperanza esta dada en las reasignaciones. "Hay que ver cómo gastan los ministerios y si hay reasignaciones presupuestarias que pueden disminuir o aumentar el presupuesto.Si los números fríos terminan siendo de esa manera un 5% más de inflación vamos a sumar un nuevo problema pero los organismos están pensando en financiamientos extrapresupuestarios como es el caso de Aysa saldrá a tomar deuda en el mercado, por lo que hay que esperar a ver como corre el año", agregó otro empresario fuerte de la obra pública.

En la administración nacional reconocen que para el 2018 hay menos fondos de lo que el sector pretendía pero, entienden, que "a hoy tienen la misma cantidad de plata que anoche. Los empresarios ya sabían que iban a tener menos fondos para trabajar para el año que viene y, la verdad, es que mucho no les cambió las expectativas porque ellos estaban trabajando con una inflación de 18 por ciento", agregó el funcionario nacional que prefirió el off the record.

Además, el hombre acostumbrado a lidiar con los empresarios del sector señaló que los privados "no están viendo que es la señal de que van a bajar la tasa y se van a poder financiar más barato en el sector privado y va a mejorar la financiación para los PPP", agregó.

Respecto a los PPP, el ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, señaló ayer que recibirán inversiones "por más de u$s 6.000 millones de ofertas que vamos a estar recibiendo a fin de febrero por los corredores viales por los PPP. ¿Alguien cree que la gente que está viniendo a invertir en esos proyectos está viniendo a invertir está mirando la tasa de corto plazo? Esta gente mira la tasa del soberano y a 5, 10 o 15 años. En 2018 vamos a hacer licitaciones por u$s 15.000 o 17.000 millones, en transporte, energía, agua y saneamiento".

Fuente: Cronista