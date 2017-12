Rocío Gancedo y una historia de amor por sobre el dolor de su ausencia

Al cumplirse un mes del fallecimiento de la modelo Rocío Gancedo su ex manager la recordó en sus redes sociales con fotos, videos y por sobre todo contando una inmensa historia de amor desconocida por todos hasta el día de hoy.

Quienes siguieron el caso recuerdan que ante la gran cantidad de interrogantes que surgieron desde aquel miércoles 29 de noviembre en horas del mediodía cuando Rocío tomó la dura decisión de partir de éste mundo, una de las cuestiones más llamativas fue tomar conocimiento de que horas antes del fatal desenlace ella misma había entregado a su mimosa compañera de vida, su perrita Zoe, a sus terapeutas como asegurándose que quedara protegida.

La historia, hoy, a un mes de aquella entrega en guarda de la adorable Zoe, toma un verdadero cariz romántico, lírico y sorprendente ya que según cuenta Jorge Zonzinicasi por obra del destino, con una serie de eventos de amor concatenados casi a la perfección y 1200 kilómetros de distancia de por medio, Zoe y los otros tres amores de Rocío, su hermano Rodolfo, su sobrina Candelaria y su cuñada Cintia volvieron a reencontrarse en la mística localidad de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.

La familia de Rocío ante las dificultades del día a día para reponerse de su pérdida y en la búsqueda de respuestas que, aparentemente, solo ella se llevó consigo comenzaron a tener por las noches dulces sueños con la recurrencia de la aparición en los mismos de "La pricesa Zoe", tal la llamaba su fallecida dueña y todo ello sumado, además, a las hermosas palabras de su sobrina Candelaria (3) que cada noche y antes de dormir al mirar el cielo marcaba siempre una estrellita a la que bautizó, en su amor y su inocencia, "Tía Ro".

Cuando ya no aguantaron más y sintieron la necesidad salir en busca de la mini chihuahua amada por todos comenzaron la búsqueda de su paradero y después de varias falsas alarmas se sorprendieron al saber que Zoe, no solo lloraba casi todas las noches no pudiendo conciliar el sueño tal les pasaba a ellos sino que, además, lo hacía observando el cielo estrellado fundido con las montañas desde el fondo de la casa de sus eventuales nuevos dueños.

Para sorpresa de todos ésa casa y esos nuevos dueños vivían en la provincia de Tucumán, provincia de donde, casualmente, es oriunda Cintia y a donde ya tenían programado desde hace un año volver para estas fiestas a visitar a su familia. En síntesis, el fantástico reencuentro de Zoe con la pequeña Candelaria fue tan fuerte y de tremenda algarabía que todos, nuevos cuidadores y familia, compartieron y comprendieron que ése evento se trataba de un mandato de tinte casi celestial: Es decir, que sus cuatro amores (Rolo, Cintia, Candelaria y Zoe) jamás deberían volver a separarse como si ello fuera una bella y noble manera de seguir compartiendo en forma eterna una parte del amor de Rocío.

De esta manera, el manager, que además subió un antiguo video de la modelo durante un programa de televisión al que agregó la frase: "Las cámaras no sabían ni podían descubrir tus pesares. Es que te amaban tanto, que se quedaban obnubiladas por tu luz y tu belleza", comprendió que de esta manera se cierra una historia que "más allá" de la tristeza y la tragedia tiene un final que abunda en amor, mística, valores familiares y en bellos mensajes donde queda en claro que cuando menos lo esperamos aparecen aquellas respuestas que curan y ayudan a reparar el dolor.