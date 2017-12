Que lindo es dar buenas(muy malas) noticias

El equipo económico del Gobierno nacional brindó una conferencia de prensa este jueves (28/12), en la que intentó, al menos, minimizar la gravedad del anuncio que estaba realizando: en rigor, lo que informaron fue que están teniendo graves problemas para bajar la inflación. Pero lo presentaron de tal manera que muchos lo interpretaron como una noticia no negativa, y hasta se ha valorado el sinceramiento de los números.

Nicolás Dujovne enfatizó que "la economía está creciendo de manera sana y sustentable" para, acto seguido, realizar el anuncio negativo: "Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Hasta ahora, nuestra meta 2019 era del 5% pero eso será en 2020 y en 2019, del 10%".



La información fue presentada de tal forma que, por un lado, mostraba a un Gobierno sincero, que acepta un error y "recalibra" los números. Aquí puede verse la mano del ecuatoriano Jaime Durán Barba: los argentinos valoran a un Gobierno que acepte y enmiende las equivocaciones.



"Algunos analistas apelan al mito anacrónico de la investidura para argumentar que el presidente no debe reconocer sus equivocaciones y menos aún decir que va a corregirlas. Dicen que la gente quiere a un presidente infalible que conduzca a ciudadanos que mantienen la mentalidad de esclavos que solo quieren obedecer. Reiterados estudios realizados durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri en la Argentina dejaron en claro que a la mayoría de los ciudadanos les agradaba un presidente capaz de rectificar. Cuando oyen un discurso, los nuevos electores consultan en Google y reconocen de inmediato las equivocaciones de los dioses. No hay ningún otro gobierno que se haya visto obligado a tomar medidas de ajuste económico y haya mantenido su popularidad", dice el asesor estrella de Mauricio Macri en su reciente libro 'La política en el siglo XXI: Arte, mito o ciencia'.



Así, hemos visto que el Gobierno, como estrategia, ha reculado en muchas decisiones que ha tomado, porque es algo que a los argentinos "les agrada". Marketing político al palo...



Pero también se ve la filosofía de Durán Barba en otro punto clave: Mauricio Macri no participó de este anuncio. Es que, según la filosofía del ecuatoriano, "un Presidente no da malas noticias".



Tiempo atrás, el periodista Marcelo Bonelli habló de esta "instrucción de Duran Barba de no opacar al Gobierno de Macri con malas noticias".





Por eso, Macri no sólo se mantuvo al margen de este anuncio (se encuentra de vacaciones en Villa La Angostura), sino que además el Gobierno le dio el tratamiento de una buena noticia o, al menos, de un anuncio que no era negativo, sin dar cuenta del fracaso de la Rosada en su intento por bajar la inflación.



Si bien el presidente de la Nación aseguró durante la campaña 2015 que la baja de la inflación iba a ser la tarea más fácil y rápida de su gobierno, a dos años del inicio de su mandato los índices cuestionan seriamente esta visión y demuestran que aquella promesa aún no se hace realidad.



Luego de asegurar el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne que "no sólo la economía está creciendo sino que está creciendo de manera sana y sustentable", pasó rápidamente a la realidad, que indica que el índice de inflación no afloja: "Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflacion. Hasta ahora, nuestra meta 2019 era del 5% pero eso será en 2020 y en 2019, del 10%".



En este sentido, agregó: "Para el año 2018 va a ser del 15%. El motivo del cambio obedece a que, habiendo transcurrido dos años de las metas económicas, el gobierno cuenta con información y la sanción del presupuesto 2018 y reforma tributaria en el Congreso. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo equipo económico y uno tendría que tener como objetivo no modificarlas.En este caso, decidimos modificarlas a partir de la información que tenemos".

De este modo, no hubo un reconocimiento oficial del fracaso en las políticas para bajar la inflación, y sólo se habló de una especie de sinceramiento y modificación de números, como si fueran eso, sólo números que se pueden retocar sin consecuencias en la vida real... Tampoco, obviamente, se hizo referencia a la pérdida de autonomía del Banco Central, algo que por estas horas están cuestionando varios economistas, como Javier Mileil.

