Lammens y el pase de Buffarini a Boca: "Entiendo la bronca del hincha de San Lorenzo

Fue un puñal en el corazón de cada cuervo. Ver la foto de Julio Buffarini con la camiseta de Boca y la Bombonera de fondo no le causó gracia ni a los fanáticos ni a los dirigentes de San Lorenzo, que no escondieron su fastidio.

Buffarini ya posó con la camiseta de Boca.

Los hinchas se expresaron por medio de las redes sociales y hasta se pudo ver alguna pintada en contra del hombre que hace menos de tres años supo levantar la única Copa Libertadores del club de Boedo. Por su parte, el presidente Matías Lammens rompió el silencio por medio de una entrevista radial.

"Los jugadores deberían sincerarse, así la gente no se ilusiona. Lo mejor que pueden hacer es decir es que juegan por plata", sostuvo la máxima autoridad azulgrana en diálogo con La Red.

"El futbolista está en todo su derecho en decidir a dónde jugar, pero entiendo la bronca del hincha", continuó Lammens que de todas formas llamó a la calma: "No me gustaría que insultaran a Buffarini. Puedo entender que no lo ovacionaran tanto, pero malos tratos o insultos yo no los avalo".

El domingo 4 de febrero Boca visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. ¿Cómo recibirá el hincha a Buffa?