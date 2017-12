El fan de Wanda la prendió fuego y reveló su secreto mejor guardado

Mariano de la Canal estuvo invitado en LAM y reveló su verdadero vínculo con Wanda Nara y aseguró que “era todo trucho” lo que hacía en el Bailando.

“Me fue bárbaro. No sé si pensaba que me iba a ir bien, pero lo quería…”, dijo el mediático. Sin embargo, Ángel de Brito siguió con la chicana hasta que él terminó confesando.

“La verdad es que se dio porque me invitaron a hacerlo. Yo soy amigo de su peluquero, Kennys, entonces me contactó por ese medio. Me llamó por teléfono. Después entré al Bailando y seguí trabajando”, dijo el fan deWanda.

Aunque aseguró que no recibió dinero de parte de la diva ni de nadie, explicó: “Nunca me dieron un peso, no gané nada. Wanda jamás me pidió que dijera algo. Podía salir bien o mal, pero ella necesitaba previa. Era todo un juego con Marcelo”.

Ahora, Wanda y Mariano de la Canal están distanciados y hace tiempo que no se hablan, ni siquiera lo invitaron a la boda con Icardi…¡polémica!