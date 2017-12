Franco Masini rompió el silencio y habló sobre la separación de Cande

El amor es efímero, dicen. Y lo cierto es que así fue para Franco Masini y Cande tinelli que después de seis meses de romance intenso, decidieron ponerle punto final a la relación.

A pesar de que las causas siguen siendo un misterio, Franco Masini rompió el silencio y habló por primera vez del fin de romance: “Cande y yo nos despedimos muy bien, porque realmente es una persona a la que quiero mucho. Los motivos son personales y voy a reservarlos”, dijo.

Además, agregó: “Lo importante es que los siete meses que vivimos se convirtieron en lindos recuerdos para siempre. Porque cuando querés que tu ex sea feliz, cómo y con quién sea, entendés que lo que hubo fue amor del más puro”.

Por último, Franco Masini describió cómo es Cande en persona y no dudó en halagarla: “Cande es extraordinaria, sensible y con grandes valores. Como su familia, a la que adoro, porque siempre me hizo sentir como en casa”.