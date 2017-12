ULTIMO MOMENTO: "Lalo" Bonino es el nuevo Intendente de Rafaela

En una confusa situación, que no ha sido aclarada por el momento, Luis Castellano, Intendente de Rafaela, decidió cumplir su sueño de joven y partió en un viaje de mochilero junto a Omar Perotti, Marcos Corach y el "Tano" Rossini.

Antes de partir dejó bien en claro que no pensaba regresar a la Ciudad hasta que Jorge Muriel se pague un café, por lo que descontamos que el viaje puede llevar años.

En su lugar asumió el Presidente del Concejo, Raúl "Lalo" Bonino".

Bonino estaría decidido a terminar el mandato de Castellano y no llamaría a nuevas elecciones, contrariando la Carta Orgánica Municipal, que lo habilita a ejercer las funciones de Intendente solo por un año. Entre bambalinas "Lalo" le habría manifestado a un estrecho colaborador: " De aquí no me mueve nadie hasta que termine el mundial de 2030"

Gerardo Zanoni tomó juramento al nuevo Intendente, orden esta impartida por un colaborador de la Concejal Marta Pascual.

Al acto de asunción asistieron el General Bryan J. Mayer, Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos y Vladimir Putín, Presidente de Rusia.

Mauricio Macri no vino a Rafaela, ya que Hugo Menossi no le pudo confirmar si le daría nuevamente de comer pizza como sucedió semanas atrás.

Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, los Concejales de la UCR aun no se enteraron de estos acontecimientos ya que seguían deliberando en "Margarita" como hacer para ayudar más a Lalo para llegar a la Presidencia de la Nación Argentina.

Ana Carina Visintini expresó su satisfacción y dijo que el primer pedido que le haría al flamante Intendente sería el aumento de un 300% en los impuestos municipales, ya que ella considera que los mismos están muy baratos.

Lisandro Mársico aun no sabe que hacer y espera de un momento a otro una comunicación telefónica con su homónimo De la Torre, lo grave es que con el desconcierto le pidió consejos a Adrián

Esperamos que la inocencia les valga, y la broma no se vuelva real.