Dólar Macri: El mayor déficit comercial en la historia argentina

“Ministro, en el Valle (N. de la R.: por el Alto Valle del Río Negro), con este tipo ce cambio estamos en la lona. (...) El tipo de cambio bajo impacta de lleno en la estructura productiva de la Pampa húmeda, pero también y de manera fenomenal en las economías regionales. (...) En la región frutícola, en la vitivinicultura y en la aceituna y en el azúcar. Esto no es neutro, lo hemos discutido largamente”,

Miguel Ángel Pichetto, senador PJ/Río Negro,

al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne (26/12/2017).

Para la consultora económica Abeceb, que dirige Dante Sica, las cifras del déficit comercial en el país representan un "consolidado escenario de estancamiento", ya que en noviembre las exportaciones volvieron a caer. Es curioso: esto sucede en el marco de un creciente debate sobre el tipo de cambio vigente en la Argentina.

Según detalla el informe, en noviembre las exportaciones se contrajeron -4,9% en comparación con el mismo mes de 2016. Así mismo, explican que el leve aumento en los precios de exportación, con un incremento considerable del precio del petróleo, no logró compensar una caída de -6,2% en las cantidades exportadas.

"Con estos resultados, se consolida un escenario de casi estancamiento de las exportaciones en lo que va del año, con un aumento de tan solo 1,2% en los valores exportados entre enero y noviembre de 2017, frente al mismo periodo de 2016" , explica el informe.

Profundizando la tendencia del resto del año, las exportaciones de productos primarios y MOA (manufacturas de origen animal) fueron las que mostraron el peor desempeño. Detalla la Abeceb que por ejemplo, las MOA cayeron -16,8% i.a. en noviembre, con caídas de -35% en las ventas al exterior de aceites de soja y -18% en pellets y residuos de soja. Sin embargo, en contraposición, las ventas de carne y derivados siguen repuntando, con un crecimiento acumulado en el año de 24%.

"Pero más allá del escaso dinamismo en las ventas del complejo sojero, a la espera de mayor rentabilidad, la debilidad de las exportaciones se trasladó a las MOI (manufacturas de origen industrial), con una caída en las cantidades exportadas de -1,3% i.a. en noviembre" describe el informe, y detalla que en este caso, las exportaciones de vehículos automotores, que venían creciendo con fuerza durante el año, se redujeron -4,7% en la comparación interanual, en parte debido a una base de comparación alta en noviembre 2016.

La serie desestacionalizada muestra un escenario similar, con una contracción de -2,4% de las exportaciones en noviembre contra el mes de octubre, la mayor caída mensual desde junio.

A contramano de los últimos meses, las exportaciones a Brasil cayeron -3,4% en noviembre, con un pobre desempeño tanto de los alimentos como de los productos industriales.

El aumento de las importaciones se acelera en noviembre

Por otro lado, en el informe explican que las compras al exterior se volvieron a acelerar en noviembre, anotando el mayor incremento en el año al avanzar 30,2% i.a. Con un valor importado de US$ 6.151 millones en noviembre, el aumento en las importaciones durante los primeros 11 meses se aceleró a 19,9% i.a. (US$ 61.538 millones).

"Tal como se observó en los meses anteriores, las cantidades importadas fueron el principal motor detrás del incremento general. Las cantidades importadas aumentaron 26,6% i.a. en noviembre, mientras los precios lo hicieron apenas 2,8%. De manera similar, en el periodo de enero-noviembre 2017, las cantidades importadas saltaron 13,2% i.a. y los precios de los productos importados avanzaron en menor medida (6,0% i.a.)", considera el informe.

En un análisis por uso económico, los 7 usos contemplados registraron incrementos significativos en el mes, con una aceleración en el ritmo de expansión del periodo. Los tres usos que exhibieron los aumentos más significativos en noviembre fueron los Bienes Intermedios, Bienes de Capital y las Piezas y accesorios para bienes de capital. Estos 3 usos económicos, ligados con la inversión y la producción del sector industrial, registraron incrementos de 25,7%, 27,4% y 35,5% i.a. respectivamente.

Por otra parte, el crecimiento de la importación de vehículos automotores de pasajeros se desaceleró con respecto a octubre (+76,8% i.a.) con un incremento más moderado durante noviembre (34,3%). Sin embargo, en los primeros 11 meses del año, acumula un aumento de 44,6% i.a.

"Aunque los niveles de importaciones que se registran se acercan a picos históricos registrados en 2011 y 2013, vale la pena poner estos valores en perspectiva. Tomando los valores importados en términos del PBI, los valores no resultan tan sorprendentes. En comparación a 2015, 4 de 7 usos económicos registraron un leve incremento en la relación entre importación y PBI en el periodo ene-noviembre, mientras los restantes usos se mantuvieron esencialmente sin cambios. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los niveles de importación de 2015 eran artificialmente bajas teniendo en cuenta las restricciones que se imponían sobre el sector externo", explica Abeceb.

Además consideraron que resulta útil realizar una comparación contra un año con condiciones económicas más similares a las actuales, como el año 2011."Los niveles de importaciones sobre PBI actuales se encuentran en línea o incluso por debajo de los niveles que se registraban para el mismo periodo de ese año. La mayor caída en esta relación se registra en la importación de Bienes Intermedios que se encontraba en un nivel de 3,7% del PBI a 11M 2011 y actualmente se ubica en 2,7% del PBI. Ninguno de los usos económicos registra un aumento significativo en las importaciones en términos del PBI para el periodo analizado con respecto a 2011", detallan.

En 2017 la Argentina acumula el peor déficit comercial de la historia económica. Foto: Web

Déficit comercial no encuentra techo

Por otro lado, aseguran que las dinámicas exportadora e importadora redundaron en un déficit comercial record para el año y la historia de US$ -1.541 millones, acumulando a noviembre un déficit de US$ -7.656 millones y acercando el déficit esperado al cierre del año a cerca de US$ 9.000 millones.

"El deterioro en la balanza comercial es generalizado. Más allá de la situación particular de Brasil, con un crecimiento lento a lo largo del año, los datos a noviembre reflejan un deterioro de todas las balanzas bilaterales del país, exceptuando los países del Medio Oriente. El deterioro se dio en el comercio con Brasil, con la Unión Europea, NAFTA, China, ASEAN, LATAM, entre otros", puntualizaron.