Habló el sospechoso diplomático ruso que se niega a declarar por la muerte de Nisman

Se trata de Dmitriy Belov, ministro consejero de la embajada rusa. El fiscal Taiano lo citó porque vivía en Le Parc en enero de 2015. Su nombre no estaba en el primer listado de vecinos y su actitud genera suspicacias

Dmitriy Belov es ministro consejero de la embajada rusa en Buenos Aires y era vecino del complejo Le Parc en la fecha que el fiscal Alberto Nisman apareció muerto. Pero su nombre no apareció en el primer listado confeccionado por la administración del edificio y rubricado por la Policía Federal. Recién ahora, casi tres años después, fue detectado por la Gendarmería. Y generó sospechas. Infobae reveló hace una semana que el diplomático ruso fue citado como testigo por el fiscal Eduardo Taiano, pero se negó a declarar. "No tengo nada para aportar", le dijo a este medio.

La citación fue enviada a la sede de la embajada rusa en Buenos Aires, aunque Belov sigue viviendo en Le Parc. Llamativamente, la respuesta fue negativa. El texto cita los considerados de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que determina que los diplomáticos no están obligados a declarar.

–¿Por qué no quiere declarar en la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman?, le preguntó Infobae en una breve comunicación telefónica



–Si yo tuviera algo para decir ya lo hubiera hecho. Yo, como la mayoría de los vecinos, no recuerdo lo que pasaba esos días en el edificio. Además yo vivía en la otra torre y sigo viviendo ahí. Nunca lo vi a Nisman y casi no tengo contacto con los vecinos. No oculto nada.

-¿Qué recuerda del día que apareció muerto el fiscal?



Solo recuerdo que a la mañana siguiente salí del garage (de Le Parc) y tuve que doblar en otra dirección. Cuando llegué a mi oficina (de la embajada) me enteré lo que había pasado. No tengo nada para aportar. Si supiera algo, iría a declarar como buen ciudadano.

Por estas horas, el fiscal Taiano, que tiene delegada la investigación, evalúa los caminos a seguir. En fuentes judiciales no se descarta que la declaración se lleve a cabo en la sede de la embajada.

Fuera del expediente, las fuentes consultadas por Infobae sospechan que Belov no es un testigo más. "Es un diplomático muy especial. Sería importante investigar sus llamadas en los días previos a la muerte del fiscal", apuntó un investigador en base a un informe de inteligencia que llegó del exterior.

