Después del escándalo con Darthés, la carta de Calu para sus fans

La actriz agradeció el apoyo que recibió en los últimos tiempos y agregó: “No es no. Es una expresión de amor colectivo, pero también de amor propio”.

Calu Rivero escribió un mensaje para sus seguidores, en agradecimiento al apoyo y al amor recibido en los últimos días, tras el escándalo con su ex compañero en Dulce Amor, Juan Darthés, a quien acusa de “excederse” en las grabaciones de las escenas subidas de tono.

“El AMOR sólo existe si se expresa, si se comunica. Son días de inmenso amor gracias a ustedes que me están apoyando y me lo hacen saber. Eternamente gracias”, puso la actriz en un posteo, junto con una foto de ella.

Más tarde, agregó en otro tuit: “#Noesno es expresión de amor colectivo pero también de amor propio”, en alusión al hashtag que se impuso en los últimos días en las redes sociales contra el acoso.

El posteo de Calu, que también subió a Instagram, consiguió en solo dos horas más de 14 mil “Me gusta” y decenas de comentarios de apoyo: “Te banco”, “hermosa por donde se te mire, auténtica y valiente mujer guerrera como pocas”, “Te queremos” y “Sos un orgullo para todas las mujeres”, fueron algunos de ellos.

Hace unos días, la actriz también recibió el apoyo de María Valenzuela, su compañera en la tira de Telefe, en el 2009: “Después de 5 años salir a hablar para sanar las cicatrices que te dejaron en el alma y la psiquis es de una gran valentía. Te admiro”, le escribió su colega.

Otra famosa que expresó públicamente su apoyo a Rivero fue Griselda Siciliani: “No se puede juzgar a una mujer porque no pudo detener un acoso. La mayoría de las veces no hay pruebas de la violencia. Y el que lo sufrió tiene derecho a contarlo por lo menos para que estén atentas las nuevas compañeras”.

“Yo dejé que hablasen mucho, me fui calladita de la tira y dejé que digan ‘la tonta que deja una serie’, y yo no tenía las armas suficientes para hablar, pero ahora me siento súper segura y equilibrada, después de años de terapia, pero lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación”, dijo Calu hace un tiempo.