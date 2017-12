Presupuesto 2018, una bomba que le quema a Bonino

No hay muchos registros de que el presupuesto del próximo año no sea aprobado antes del cierre del año anterior. Castellano lo sabe y no le disgusta la idea de "manchar", aunque sea un poquito, a Lalo. La relación no es buena y Castellano hará todo lo que pueda contribuir para embarrar la cancha a Bonino .

El dilema de Cambiemos es aprobar el de presupuesto y comerse algunos "sapos" del mismo o bien discutirlo como se debe y con la seriedad que el mismo requiere, correriendo el riesgo que se termine el año y que no sea aprobado, con lo que "la manchita" le va a quedar a Bonino.

Lo concreto es que el presupuesto 2018 va a extraordinaria para comenzar a ser tratado el próximo día viernes.

Los tiempos para que salga este año apremian. Ojalá el debate tenga la seriedad que se merece y nadie "corra" por izquierda a quienes tienen la responsabilidad de aprobar algo tan importante como es el presupuesto con el que contará el Ejecutivo local para afrontar todos los compromisos durante el venidero 2018.