Menos mal que Sampaoli no renuncio a la Selección

El ex Secretario de Gobierno de Castellano, quien en su momento sonó muy fuerte para ser candidato por Cambiemos, el PJ y el Frente Progresista, fue designado como jefe del Nodo en reemplazo de Pablo Pinotti

El gobernador Miguel Lifschitz, se reunió este martes en la ciudad de Santa Fe con Fernando Muriel, nuevo coordinador de la Región 2 – Nodo Rafaela, para dialogar sobre la situación actual y los objetivos planteados por el gobierno provincial para la zona.

Muriel expresó su agradecimiento “por la propuesta para incorporarme al gobierno como coordinador del nodo” y manifestó su compromiso de trabajar para “cumplir con los objetivos plateados por el gobernador Miguel Lifschitz”.

"Mi tarea consistirá en intermediar entre el gobierno de la provincia y los municipios, comunas e instituciones que están dentro de la jurisdicción del nodo, a través de los planes que el gobierno provincial desarrolla y escuchando aquellas necesidades y sugerencias que se formulen”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador de Santa Fe confirmó que el nuevo coordinador del Nodo Rafaela será Fernando Muriel, ex funcionario del primer Gobierno de Luis Castellano.

"Nos reunimos con Fernando Muriel, quien será el nuevo coordinador del Nodo Rafaela. Tenemos mucho por trabajar juntos!", fue el tweet que publicó el mandatario junto con una foto del primer encuentro oficial entre ambos.

SOBRE FERNANDO MURIEL

Fernando Muriel es abogado, tiene 51 años y es hijo de Rodolfo Muriel (ex intendente de la ciudad de Rafaela). Es dirigente del Club BenHur; ex presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol; y ex secretario de Gobierno de la municipalidad de Rafaela. En la actualidad tiene un Estudio Jurídico en Rafaela.

Muriel ya paso por todas, o casi por todas, por ahora Sampaoli no renunció a la Selección luego del escándalo en Casilda, pero por las dudas, Muriel le habrá pedido al Gobernador una clausula de salida....