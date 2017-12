Periodistas, académicos e intelectuales piden la renuncia de Jorge Sampaoli

Otro abogado, Miguel Angel Pierri, también manifestó sus críticas: "Sampaoli, vos no sos ni K, ni PRO, ni nada: te falta educación, la propia humildad de los que saben de verdad,tenés que ser ejemplo para honrar la bandera del pecho de la Patria, que es la Camiseta de la Selección", y el ex juez de la Nación Eduardo Gerome aseguró que "a Sampaoli no le alcanza con pedir disculpas ni dar explicaciones. Perdió toda autoridad moral (la deportiva la había perdido antes). Si no renuncia, lo tienen que echar".