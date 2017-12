La insólita justificación de Sampaoli tras su reacción ante la policía

El entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli quedó en el centro de la escena tras tener un comportamiento repudiable, el que fue registrado por una cámara y se hizo viral.

Durante la madrugada del domingo (aproximadamente las 5:30 de la mañana), el DT mantuvo un altercado con efectivos de tránsito de la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe.

Luego de asistir al casamiento de su hija, Sampaoli, junto con sus familiares y algunos integrantes del cuerpo técnico del combinado nacional, se subieron a un Ford Focus en dirección al Hotel 4 Plazas, de Casilda. En su camino se toparon con un control de tránsito que llevaba adelante la Municipalidad de Casilda. Y al ver que en el vehículo viajaban entre 7 y 8 personas, se le indicó a quien conducía que no podía circular con ese exceso de pasajeros, por lo que varios debían descender.

En ese contexto, el entrenador argentino mostró su peor cara y arremetió contra un agente policial: "Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil".



Debido a la gran repercusión mediática que se originó producto de la difusión de un video, Sampaoli llamó a Federico Censi (Secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de Casilda) y ensayó una insólita justificación: "Ayer, a las 18, me llamó al celular pidiéndome disculpas, mostrándose arrepentido, diciendo que estaba muy bien lo que estábamos haciendo en materia de tránsito, que él se había enojado porque se tenía que ir caminando".

En diálogo con Radio La Red, el funcionario contó detalles del altercado que tuvo al entrenador como principal protagonista: "Estábamos haciendo controles de alcoholemia en el centro de la ciudad, como hacemos todos los fines de semana en distintos lugares y horarios".

Según esbozó el encargado del control policial, dentro del vehículo viajaban entre 7 y 8 personas. "Estábamos a una cuadra y media del hotel y se detiene un auto que era manejado por una mujer de unos 25 o 30 años. Se le realiza el test de alcoholemia y da negativo. Luego se le solicita la documentación, y al comprobar que estaba todo bien, el inspector que estaba en ese momento le indica que se tenían que bajar las personas que iban de más", comentó.

Esa frase fue la que desató la furia de Jorge Sampaoli, quien viajaba en la parte trasera del vehículo y que hasta ese momento no había sido divisado por los oficiales, debido a que el auto tenía los vidrios polarizados. "Estaba enojado y escuché lo de los 100 pesos", comentó con dolor el funcionario, sobre la desatinada frase que soltó el DT.

"Este tipo de episodios lo vivimos todos los fines de semana, la gente se enoja… Yo no estoy para nada de acuerdo con la reacción de Sampaoli. El destrato que tuvo con el inspector uno no lo comparte, pero es habitual que los que cometen una infracción se enojen".

Luego de este fuerte encontronazo con los inspectores de tránsito, finalmente el ex director técnico del Sevilla debió llegar a su hotel a pie. Entonces comenzó el repudio generalizado por un comportamiento vergonzoso del entrenador argentino.

