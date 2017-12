Los vinos del año: cuáles son las etiquetas que marcaron el rumbo del 2017

Cada vez hay más vinotecas y más botellas de vinos en sus estanterías. Esto significa que la gente estará tomando menos, de acuerdo a las estadísticas (90 litros per cápita en los 80 vs 20 litros actualmente), pero evidentemente de mejor calidad. Y es algo lógico que también sucede en los principales países productores (Italia, Francia y España). El placer del vino no está relacionado a la cantidad sino a la calidad, pero también al momento de consumo. Por eso no son los jóvenes los que traccionan la industria sino aquellos que empiezan a disfrutar el placer cotidiano de sentarse a la mesa a beber y comer, prestando atención.