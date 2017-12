Clave para el dólar: el Central daría señales sobre una rebaja de tasas

La reunión semanal del comité de política monetaria del Banco Central no debería arrojar novedades sobre las tasas de interés de corto plazo (siete días). Se descuenta que no habrá cambios, pero sí habrá que estar más atento a la lectura del comunicado que se divulgará a la tarde. Es probable que allí se haga mención al sesgo bajista que empezó a mostrar la inflación núcleo y se vaya preparando el terreno para una próxima reducción de las tasas en pesos.

La pregunta que hoy se hacen los inversores ya no es si la próxima jugada del BCRA será bajar las tasas de interés, sino cuándo sucederá. Y lo más probable es que esto ocurra hacia fines del primer trimestre del año del 2018, si no antes.

La perspectiva de un recorrido a la baja de las tasas en pesos fue al menos en parte lo que le dio impulso al dólar en las últimas jornadas, que pasó de niveles de $ 17,60 a $ 18,20 para el segmento minorista en apenas dos semanas. Y si se confirma que esto es lo que planea el Central tras el comunicado de hoy, no habría que descartar nuevos movimientos alcista de la divisa para la última parte del año.

En la última licitación de Lebac, la entidad que preside Federico Sturzenegger dejó la tasa corta sin cambios, a 28,75%, pero al mismo tiempo redujo la de los plazos más largos. Como resultado, la curva de rendimientos quedó prácticamente "planchada". Se trata de una indicación de parte del Central sobre la implementación de una política de reducción de tasas que podría comenzar en cualquier momento.

Este cambio de tendencia puede sonar contradictorio con el fuerte aumento del índice de precios de diciembre, que se ubicaría en alrededor de 2,5%. Sin embargo, Sturzenegger mira en realidad la inflación "núcleo", que de acuerdo al nivel de los últimos tres meses ya está en valores anualizados del 18%.

Este año, la meta de inflación de 17% que se impuso el Central estuvo muy lejos de cumplirse, llegando a niveles cercanos al 24%. Y el 10% del año que viene sería también prácticamente imposible de alcanzar. El mercado espera que se ubique entre 16% y 17% en 2018.

Por otra parte, existe una importante presión desde el "ala política" para que el BCRA empiece a aflojar las tasas de interés, ya que están demasiado altas desde el punto de vista real, es decir superan por amplio margen a la inflación. El rendimiento de casi 29% de las Lebac están empezando a impactar en forma directa en el costo del dinero de las empresas.

Hoy las tasas de interés de descuentos de cheques para empresas de primera línea se ubican por encima del 25%, cuando hasta mediados de año se ubicaba en niveles de 17% y 18%. El ajuste monetario del BCRA y la reducción de la liquidez de los bancos provocó un encarecimiento para las empresas que buscan financiamiento para capital de trabajo.

Fuente: Infobae