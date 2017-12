Impecable trabajo en la zona del Aero Club

No somos proclives a ahondar en elogios, también creemos que el trabajo correcto no debe ser destacado por que eso es la regla y no la excepción, pero lo realizado en la madrugada del 25 por la Municipalidad, la GUR, la Dirección Vial y Comunitaria y quiénes tenían a su cargo la organización y la prevención en las inmediaciones de los lugares en donde se concentrarian jóvenes dispuestos a festejar la llegada de la Navidad, es de destacar y merecen las felicitaciones del caso.

Esto demuestra que cuando se hacen las cosas en forma coordinada y organizada, las cosas salen bien y luego no tenemos qué lamentarnos de nada.

Vaya nuestras felicitaciones para los responsables de tan impecable organización!!