Diez hechos que marcaron la economía

Diciembre es siempre un mes de balance. En lo económico el 2017 se mostró como un año sin mayores vaivenes, aunque a la hora de medir los resultados aflora una mezcla de objetivos alcanzados, algunos de ellos clave para la marcha del modelo, con otros que han quedado pendientes en la agenda gubernamental. El camino ha sido largo, vale la pena recorrerlo en sus hechos más salientes.

1-MACRI VISITO CHINA El Gobierno ha tomado como objetivo en su gestión la denominada reinserción de la Argentina en el mundo, política que ha llevado a que el país se reencuentre con algunas potencias y confirme los lazos con otras. En este caso, Mauricio Macri avanzó en el vínculo con China al visitar Beijing en el mes de mayo. El mandatario argentino fue recibido por su par Xi Jinping, con quien rubricó 16 acuerdos de cooperación por u$s 17.000 millones. Los convenios apuntan a financiar la construcción de dos centrales nucleares y la culminación de las obras de los ferrocarriles San Martín y Belgrano Cargas. Además, se firmaron contratos comerciales vinculados a los sectores de energías renovables y alimentos, entre los que se destacó la posibilidad de impulsar la exportación de uvas de mesa.

2-REFORMA IMPOSITIVA Cambiemos logró aprobar en el Congreso la ley de reforma previsional que establece una nueva fórmula para calcular las jubilaciones, atada mayormente a la inflación. Se creó así un índice combinado que ajusta los ingresos en un 70% por inflación y 30% por incrementos de salarios. Además, la Cámara de Diputados le dio media sanción y envió al Senado el proyecto que comprende la disminución de Ganancias, crea el gravamen sobre la renta financiera y la reducción de aportes patronales.

3-L BCRA NO CUMPLIO LA META DE INFLACION El esquema de metas de inflación establecido por el Banco Central volvió a hacer agua este año ya que la entidad no pudo lograr su objetivo de bajarla hasta un 17%. Las consultoras que forman parte del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) coinciden en destacar que 2017 culminará con un nivel inflacionario que oscilará entre el 21 y el 23%. Federico Sturzenegger, presidente de la entidad, dejó en claro que no alterarán en nada su plan monetario, cuya principal herramienta antiinflacionaria es la tasa de interés, que llegó al 28,75%. El BCRA tiene para el año próximo una meta de inflación del 12%, lo que implicaría la necesidad de bajar 10 puntos porcentuales para alcanzarla.

4 -MAS ENDEUDAMIENTO EXTERNO Con el objetivo de financiar el déficit fiscal, evitando la emisión monetaria que azuzaría la inflación, el Gobierno acentuó el proceso de endeudamiento externo. Tanto es así que, según datos del tercer trimestre del 2017, la deuda externa se incrementó un 20% y llegó a los u$s 216.351 millones. Este año la emisión de deuda de todos los sectores sumó alrededor de u$s 35.000 millones, con un acumulado de u$s 100.082 millones durante la gestión Macri, lo que representa 20 puntos del PBI. El Ministerio de Finanzas, conducido por Luis Caputo, decidió además incrementar la toma de deuda en pesos en la plaza local y avanzar con emisiones en reales en Brasil.

5-CAMBIOS EN EL EQUIPO ECONOMICO El comienzo del año trajo un cambio sorpresivo en el equipo económico del Gobierno al producirse la salida de Carlos Melconian de la presidencia del Banco Nación, quien fue reemplazado por Javier González Fraga. En tanto, en noviembre se produjo la designación del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, como ministro de Agroindustria, en reemplazo de Ricardo Buryaille. Por último, Adolfo Rubinstein fue nombrado nuevo ministro de Salud.

6 - DEFICIT COMERCIAL HISTORICO -La performance escasa de las exportaciones y el incremento de las importaciones llevó a que este año se produjera un déficit comercial de niveles históricos, el cual redondeó los u$s 8.000 millones. Fruto de un tipo de cambio que no favorece las ventas al exterior, salvo en el caso del complejo sojero, los diversos rubros de la economía con perfil exportador se han visto en problemas para ganar mercado. En cambio, la mejora en la actividad económica trajo aparejado el incremento de las importaciones de bienes de capital, lo cual terminó por desnivelar la balanza comercial a nivel global. Según datos oficiales, las exportaciones habían crecido 1,8% en los primeros diez meses del año, contra un 18,9% de las importaciones.

7 - COMBUSTIBLES LIBRES -Con el fin de converger hacia niveles internacionales, el Gobierno liberó este año el precio de los combustibles, los cuales experimentaron en octubre un rápido incremento del 10%. El Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, anunció el final del esquema regulatorio que regía desde la caída de la Convertibilidad, con lo cual ahora los precios serán fijados a partir de la libre competencia entre las empresas petroleras. La liberación del mercado permite que las petroleras puedan bajar los precios de los combustibles cuando desciende el valor del petróleo a nivel internacional.

8 - SE LOGRO LA META FISCAL -El Ministerio de Hacienda logró nuevamente el objetivo de cumplir con la meta fiscal anual, establecida en un 4,2%. De hecho, al cierre del año y sin las cifras oficiales, se estima que sobre cumplirá este parámetro. El esquema a la baja plantea que en 2018 el déficit de las cuentas públicas debería caer 1 punto, a 3,2%.

9 - ASUMIO DONALD TRUMP -En el mes de enero se produjo la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, y con él una redefinición de la relación diplomática y comercial entre Buenos Aires y Washington. El relanzado vínculo tuvo su punto más elevado durante la visita de Mauricio Macri al país del norte, en abril, donde mantuvo diversos encuentros, entre ellos una entrevista con el jefe de Estado. La estrategia pasó por intentar la apertura comercial de ese país a las exportaciones argentinas de productos agropecuarios, además de buscar el apoyo para el ingreso a la OCDE, el club de las naciones desarrolladas. También hubo acuerdo en la necesidad de combatir el terrorismo y el narcotráfico. La agenda comercial bilateral estuvo marcada por dos hechos: la aprobación del ingreso de los limones argentinos al mercado estadounidense y el aumento del arancel al biodiesel, que trepó hasta el 70%, volviendo imposible la exportación por razones de costos.

10 - CUMBRE DE LA OMC -Buenos Aires albergó la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, reunión al que asistieron representantes de 164 países, además de organizaciones no gubernamentales. El encuentro puso a la Argentina ante los ojos del mundo, pero finalizó sin que las potencias pudieran firmar un acuerdo consensuado. Tampoco logró sellarse el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, como se esperaba.



